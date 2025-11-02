जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन जारी, उधमपुर में तस्करों की 80 लाख की संपत्ति जब्त
उधमपुर पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। नजाकत हुसैन और मुख्तार अहमद नामक दो तस्करों की संपत्तियां, जिनमें मकान, जेसीबी और कारें शामिल हैं, एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गईं। पुलिस के अनुसार, ये संपत्तियां नशा तस्करी से कमाए गए धन से खरीदी गई थीं। इस कार्रवाई के साथ, इस वर्ष जब्त की गई कुल संपत्ति 9.10 करोड़ रुपये हो गई है।
जागरण टीम, उधमपुर/। उधमपुर जिला पुलिस ने नवंबर की शुरुआत नशा तस्करों पर एक और बड़े प्रहार के साथ की है। पुलिस ने दो और नशा तस्करी की कमाई से खड़ी की गई 80 लाख रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच किया है।
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन उधमपुर में दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। पुलिस को जांच में पचा चला कि नशा तस्कर नजाकत हुसैन निवासी वार्ड नंबर 10, झुलास पुंछ और मुख्तार अहमद करमाडा पुंछ ने नशे के कारोबार से अर्जित धन से चल अचल संपत्तियां खरीदी थी।
जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन दोनों नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त कर लीं। जब्त की गई संपत्तियों में झुलास पूंछ में नजाकत हुसैन का खसरा नंबर 1322 में स्थित एक आवासीय मकान, एक जेसीबी नंबर जेके12बी0553, दो ऑल्टो कार नंबर जेके12बी8765 और जेके12बी1664 तथा करमाडा पुंछ निवासी मुख्तार अहमद का एक आवासीय मकान शामिल है।
इन जब्त की गई सारी संपत्ति की अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी ने पुख्ता सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि ये संपत्तियां नशा तस्करी के पैसों से खरीदी गई थीं, जिसके बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया। इसके बड़ी कार्रवाई के साथ पुलिस द्वारा इस वर्ष नशा तस्करों की जब्त की कई कुल संपत्तियों का आंकड़ा बढ़ कर 9.10 करोड पहुंच गया है।
