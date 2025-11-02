जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन जारी, उधमपुर में तस्करों की 80 लाख की संपत्ति जब्त

जागरण टीम, उधमपुर/। उधमपुर जिला पुलिस ने नवंबर की शुरुआत नशा तस्करों पर एक और बड़े प्रहार के साथ की है। पुलिस ने दो और नशा तस्करी की कमाई से खड़ी की गई 80 लाख रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच किया है।

यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन उधमपुर में दर्ज एफआईआर के तहत की गई है। पुलिस को जांच में पचा चला कि नशा तस्कर नजाकत हुसैन निवासी वार्ड नंबर 10, झुलास पुंछ और मुख्तार अहमद करमाडा पुंछ ने नशे के कारोबार से अर्जित धन से चल अचल संपत्तियां खरीदी थी।

जिला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन दोनों नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त कर लीं। जब्त की गई संपत्तियों में झुलास पूंछ में नजाकत हुसैन का खसरा नंबर 1322 में स्थित एक आवासीय मकान, एक जेसीबी नंबर जेके12बी0553, दो ऑल्टो कार नंबर जेके12बी8765 और जेके12बी1664 तथा करमाडा पुंछ निवासी मुख्तार अहमद का एक आवासीय मकान शामिल है।