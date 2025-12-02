उधमपुर में टला बड़ा हादसा, आग का गोला बना पराली से भरा ट्रक; चालक की सूझबूझ से बची कई की जान
उधमपुर के लटियार इलाके में पराली से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चालक की समझदारी से ट्रक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और जंगल में आग लग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उधमपुर। पंचैरी तहसील के लटियार इलाके में मंगलवार सुबह अचानक से पराली से ट्रक में आग लग गई। जब चालक को इसका पता चला तो उसने सूझबूझ के साथ काम करते हुए तुरंत ट्रक को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक पराली के साथ ट्रक को भी नुकसान पहुंच गया था।
जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे उधमपुर से गलियोत की तरफ से पराली लेकर जा रहा ट्रक जब लटियार इलाके में पहुंचा तो अचानक से ऊपर से गुजर रही बिजली की तार पराली की चपेट में आ गई और शार्ट सर्किट होने पर पराली में आग लग गई। जब चालक को आग लगने का पता चला तो वह ट्रक को खड़ा करने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा।
मार्ग बहुत तंग था और दोनों तरफ जंगल था। अगर चालक मौके पर ही ट्रक को रोकता तो जंगल में भी आग लग सकती थी। इसी दौरान एक बस भी दूसरी तरफ से आ गई। ट्रक चालक ने बड़ी सूझबूझ के साथ बस को ट्रक के पास से सुरक्षित तरीके से निकाला।
आसपास रहने वाले लोगों ने जब ट्रक को आग का गोला बन कर चलते हुए देखा तो सभी मदद को पहुंच गए। ट्रक को रोके जाने के बाद लोगों ने मिल कर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। लोग ट्रक में भरी गई पराली को डंडों की मदद से नीचे गिराने लगे। घंटों मशक्कत करने के बाद पराली को तो निकालने में कामयाबी मिल गई, लेकिन तब तक ट्रक को काफी नुकसान पहुंच चुका था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।