उधमपुर में टला बड़ा हादसा, आग का गोला बना पराली से भरा ट्रक; चालक की सूझबूझ से बची कई की जान

जागरण संवाददाता, उधमपुर। पंचैरी तहसील के लटियार इलाके में मंगलवार सुबह अचानक से पराली से ट्रक में आग लग गई। जब चालक को इसका पता चला तो उसने सूझबूझ के साथ काम करते हुए तुरंत ट्रक को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक पराली के साथ ट्रक को भी नुकसान पहुंच गया था।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे उधमपुर से गलियोत की तरफ से पराली लेकर जा रहा ट्रक जब लटियार इलाके में पहुंचा तो अचानक से ऊपर से गुजर रही बिजली की तार पराली की चपेट में आ गई और शार्ट सर्किट होने पर पराली में आग लग गई। जब चालक को आग लगने का पता चला तो वह ट्रक को खड़ा करने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा।

मार्ग बहुत तंग था और दोनों तरफ जंगल था। अगर चालक मौके पर ही ट्रक को रोकता तो जंगल में भी आग लग सकती थी। इसी दौरान एक बस भी दूसरी तरफ से आ गई। ट्रक चालक ने बड़ी सूझबूझ के साथ बस को ट्रक के पास से सुरक्षित तरीके से निकाला।