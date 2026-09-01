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66 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन, पिछले 9 महीने में कटड़ा में उमड़ा भक्तों का सैलाब

By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:07 PM (IST)

बरसात और चुनौतियों के बावजूद, अगस्त 2026 तक 66.93 लाख श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, जो पिछले वर्ष से 12.73 लाख अधिक हैं।

पहले नौ माह में 66.93 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन।

पहले नौ माह में 66.93 लाख श्रद्धालुओं ने किए मां वैष्णो देवी के दर्शन।

HighLights

  1. अगस्त 2026 तक 66.93 लाख श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए

  2. पिछले वर्ष की तुलना में 12.73 लाख अधिक श्रद्धालुओं की वृद्धि दर्ज

  3. बारिश और चुनौतियों के बावजूद भक्तों का उत्साह बना हुआ है

राकेश शर्मा, कटड़ा। तमाम दुश्वारियों और विशेषकर बरसात के मौसम में यात्रा में आ रही रुकावटों के बावजूद मां वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह बरकरार है। देशभर से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंचकर मां के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं।

श्रद्धालुओं की इसी आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2026 के पहले आठ माह यानी अगस्त तक 66,93,519 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं।

वर्ष 2025 के पहले आठ माह में 54,20,436 श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई थी। इस तरह इस वर्ष अगस्त तक पिछले वर्ष की तुलना में 12,73,083 अधिक श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं।

वहीं, अगस्त 2025 में 5,33,756 श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचे थे, जबकि अगस्त 2026 में यह संख्या बढ़कर 6,25,550 रही। यानी अगस्त माह में भी पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

श्रद्धालुओं का उत्साह इसी तरह बना रहा तो इस वर्ष मां वैष्णो देवी की यात्रा का आंकड़ा एक करोड़ के करीब पहुंचने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि, वर्तमान में बरसात के मौसम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी सहित अन्य पर्वों के कारण श्रद्धालुओं का प्रवाह कुछ कम हुआ है। जानकारों का मानना है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बाद एक बार फिर यात्रा में तेजी आने की संभावना है। इसका इंतजार कटड़ा के व्यापारी वर्ग को भी बेसब्री से है।

श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाएं

मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड की ओर से लगातार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आधार शिविर कटड़ा में ठहरने और भोजन की व्यवस्था के साथ यात्रा मार्ग पर भी श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं।

घोड़ा-पिट्ठू, पालकी, रोपवे और बैटरी कार जैसी सेवाओं का भी श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। मां के दिव्य दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में भी हाजिरी लगा रहे हैं। यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटड़ा बाजार से प्रसाद और अन्य सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं।

बरसात से हेलीकॉप्टर व बैटरी कार सेवा प्रभावित

वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा अधिकांश समय प्रभावित हो रही है।

वहीं, बैटरी कार मार्ग पर भी बीच-बीच में कंकड़-पत्थर और मलबा आने के कारण इसे सुरक्षा की दृष्टि से कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। श्राइन बोर्ड की ओर से मार्ग की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और सुरक्षा जांच के बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है।

मंगलवार को भी मौसम पल-पल रंग बदलता रहा। तड़के शुरू हुई बारिश सुबह करीब 10 बजे तक जारी रही। इसके बाद बारिश थम गई, लेकिन आसमान के साथ त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट बना रहा। बीच-बीच में सूर्यदेव के दर्शन भी हुए। कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा दिन में अधिकांश समय स्थगित रही। इसके बावजूद श्रद्धालु त्रिकूट पर्वत पर छाई घनी धुंध और ठंडी हवाओं के बीच भवन की ओर बढ़ते रहे।

सुरक्षा व्यवस्था पर नजर

श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे, इसके लिए सभी यात्रा मार्गों पर सफाई कर्मचारी और आपदा प्रबंधन दल तैनात हैं। वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस, सीआरपीएफ तथा श्राइन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लगातार यात्रा मार्गों की निगरानी कर रहे हैं।

वर्तमान में प्रतिदिन करीब 15 से 18 हजार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी के कारण कटड़ा के बाजारों में भी अपेक्षाकृत कम चहल-पहल देखने को मिल रही है। मंगलवार को दोपहर दो बजे तक करीब 10 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी था।

यात्रा का आंकड़ा

मासिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में 6,96,914 श्रद्धालुओं ने यात्रा की, फरवरी में 4,45,178 तथा मार्च माह में 9,36,046 श्रद्धालुओं ने मां के दिव्य दर्शन किए। अप्रैल माह में 914341 श्रद्धालु मां के चरणों में नतमस्तक हुए। वहीं, मई माह में 1092776 श्रद्धालु और जून माह में 1313803 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजरी लगाई।

जुलाई माह में 668911 श्रद्धालु मां के चरणों में हाजरी लगाने पहुंचे। इसी तरह अगस्त माह में 625550 श्रद्धालु मां के भवन पहुंचे। वहीं, वर्ष 2025 में जनवरी में 5,69,164, फरवरी में 3,78,865 और मार्च में 9,40,143 श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी।

अप्रैल माह में 981228 श्रद्धालु मां के भवन पहुंचे थे। मई माह में 413365 श्रद्धालु और जून माह में 926263 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे। वहीं, जुलाई माह में 677652 श्रद्धालु तो वही अगस्त माह में 533756श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे।