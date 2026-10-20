जाना दुबई था, पहुंचा दिया कहीं और... विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी से सावधान, जम्मू में क्राइम ब्रांच ने किया अलर्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का सपना कहीं मानव तस्करी के जाल में न बदल जाए। क्राइम ब्रांच के डीआइजी अब्दुल कयूम ने आगाह किया कि फर्जी भर्ती एजेंसियां युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर शोषण के खतरनाक नेटवर्क में फंसा रही हैं।

कयूम के मुताबिक, कुछ गिरोह दुबई में नौकरी दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन पीड़ितों को थाईलैंड समेत दूसरे देशों के रास्ते कहीं और पहुंचा देते हैं। वहां उनके पासपोर्ट छीनने, अवैध गतिविधियों में धकेलने और कानूनी मदद से दूर रखने जैसी शिकायतें सामने आई हैं। इस तरह के मामलों में 'साइबर गुलामी' भी चिंता का विषय बन रही है। थाईलैंड-म्यांमार से पीड़ितों को बचाकर लाया गया डीआइजी ने बताया कि थाईलैंड और म्यांमार समेत कई देशों से पीड़ितों को बचाकर वापस लाया गया है। हालांकि, कुछ पीड़ित जांच में सहयोग करने से हिचकते हैं, जिससे आरोपियों तक पहुंचना और उन्हें सजा दिलाना मुश्किल होता है।