कश्मीर को खून के आंसू रुलाने वाले यासीन मलिक को अब परिवार की दूरी खल रही, पत्नी से रिश्ता खत्म करने की जताई इच्छा

नवीन नवाज, श्रीनगर। कश्मीर घाटी से लाखों कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन और आतंक के दौर में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार खूंखार आतंकी संगठन जेेकएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक को अब अपने परिवार से दूरी सालने लगी है। तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे मलिक ने अपनी पत्नी मुशाल मलिक से वैवाहिक संबंध खत्म करने की इच्छा जताई है।

जम्मू की विशेष टाडा/पोटा अदालत में दाखिल 25 पन्नों के एक निजी हलफनामे में मलिक ने अपनी मां, पत्नी और 13 वर्षीय बेटी रजिया सुल्ताना को संबोधित करते हुए परिवार से वर्षों की दूरी और उससे उपजी पीड़ा का उल्लेख किया है।

हत्या के एक मामले की सुनवाई के बीच दाखिल इस हलफनामे में मलिक ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी मुशाल अपनी बाकी जिंदगी उसके इंतजार, अनिश्चितता या विधवा होने के डर में गुजारे। उसने पत्नी से नई जिंदगी शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि वह उसके प्रति बिना किसी शिकायत के अलग होने का फैसला कर रहा है और उसके लिए प्रेम व सम्मान हमेशा कायम रहेगा।

'8 वर्षों से पत्नी की आवाज नहीं सुनी' मलिक ने दावा किया कि पिछले आठ वर्षों से वह अपनी पत्नी की आवाज नहीं सुन सका। उसके अनुसार, उसे न फोन पर बातचीत की अनुमति मिली और न ही वीडियो कॉल के जरिए पत्नी और बेटी से सामान्य संवाद हो सका। हलफनामे में उसने लिखा कि जेल में रहते हुए परिवार के साथ उसका समय सीमित और अनिश्चित रहा तथा इस दूरी ने उसके निजी जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया।

पत्नी को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि वह नहीं चाहता कि मुशाल उसकी परिस्थितियों का बोझ उठाते हुए पूरी जिंदगी गुजारें। उसने उसे सम्मान और उम्मीद के साथ जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने की। मलिक ने अपने वैवाहिक जीवन को याद करते हुए कहा कि उसे पत्नी के साथ बिताए समय पर कभी पछतावा नहीं रहा। उसका दावा है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थीं और उन्हीं ने दोनों को अलग होने के लिए मजबूर किया।

बच्चों के बचपन से दूर रहने पर भी अफसोस हलफनामे में उसने यह भी स्वीकार किया कि जेल में रहते हुए उसकी पत्नी का जीवन कई मायनों में उसके अपने जीवन से भी कठिन रहा। उसने कहा कि जिस 'संघर्ष' को उसने चुना, उसमें निजी और पारिवारिक जीवन के लिए बहुत कम जगह बची।

मलिक ने अपने बच्चों के बचपन से दूर रहने पर भी अफसोस जताया। उसने लिखा कि बच्चे माता-पिता के सामान्य मार्गदर्शन के बिना बड़े हुए। हलफनामे में उसने बच्चों की भावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पिता एक दिन घर लौटेंगे, लेकिन वह लौटकर भी फिर उनसे दूर हो गए।

बेटी रजिया से दादी के करीब रहने की अपील मलिक ने अपनी बेटी रजिया से दादी के करीब रहने और रोज कम से कम पांच मिनट फोन पर बात करने की अपील की, ताकि मुश्किल दौर में उसकी मां को बेटी का स्नेह और साथ मिलता रहे।

मलिक ने साफ किया कि उसने यह हलफनामा दया या सहानुभूति हासिल करने के लिए नहीं लिखा है। उसने इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज और परिवार के लिए अपने संदेश के रूप में पेश किया है। पिता के बयान के बाद बेटी का भावुक वीडियो हलफनामे के सामने आने के बाद उसकी बेटी रजिया की कथित वीडियो प्रतिक्रिया ने मामले के भावनात्मक पक्ष को और गहरा कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, रजिया ने कहा कि यदि उसके पिता वास्तव में उसकी मां से तलाक लेते हैं तो वह अपनी जान दे देगी।