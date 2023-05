साधना टॉप पर कठिन परिस्थितियों में महिला ने दिया बच्ची को जन्म, इंडियन आर्मी के डॉक्टरों ने करवाई डिलीवरी

श्रीनगर, एएनआई । जम्मू-कश्मीर के साधना टॉप में महिला ने कठिन परिस्थितियों में एक बच्ची को जन्म दिया है। भारतीय सेना के चिकित्सा कर्मचारियों ने इस आपातकालीन प्रसव में मां और नवजात बच्ची दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन प्रसव में सहायता की। अब मां और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। इसकी फोटो भी एएनआई ने साझा की है।

In an unprecedented unfolding of events at Sadhna Pass on May 18, a baby girl was delivered under daunting circumstances wherein the Indian Army medical staff at Sadhna Pass sprung into time-critical and life-saving action and assisted in emergency delivery ensuring the safety of… pic.twitter.com/kXQ4AANhcO— ANI (@ANI) May 18, 2023