श्रीनगर प्रताप पार्क में महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़क की आग लगाने कोशिश, समय पर मदद से टली बड़ी घटना

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के प्रताप पार्क में शनिवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब वहां एक महिला ने कथित तौर पर खुद को आग लगाने की कोशिश की। अलबत्ता उसकी उस कोशिश को वहां मौजूद लोगों ने समय रहित नाकाम बना दिया।

यह घटना शनिवार दोपहर की है जब श्रीनगर के प्रताप पार्क में एक 32 साल की महिला ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पार्क में मौजूद स्थानीय लोगों के तुरंत दखल देकर इस हादसे को टाल दिया।

चश्मदीदों ने बताया कि महिला ने अचानक अपने शरीर पर एक ज्वलनशील लिक्विड, जो पेट्रोल लग सकता है, डाला और प्रताप पार्क के एक छोर पर उसे जला दिया। इस चौंकाने वाली घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लोग यह समझने के लिए दौड़े कि क्या हुआ है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की।

पार्क में मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और आग को फैलने से रोक दिया। उन्होंने महिला को गंभीर नुकसान होने से बचा लिया। कुछ गवाहों ने कहा कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया जबकि दूसरों ने महिला को उस जगह से दूर ले जाकर यह पक्का किया कि वह आगे के खतरे से सुरक्षित रहे।

पुलिस भी सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और महिला को तुरंत इलाज के लिए SMHS अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सूत्रों ने महिला (नाम गुप्त रखा गया) की पहचान की, जो श्रीनगर के बटमालू की रहने वाली है। इस खतरनाक कदम के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है।