3 नवंबर को ही क्यों इस्तीफा देंगे नेकां सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी? इसके पीछे 4 बड़े कारण आए सामने

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की पार्टी से बगावत अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने सांसद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। 3 नवंबर को नेकां से अलग हो जाएंगे। उन्होंने तीन नवंबर की डेट क्यों चुनी? इसके पीछे तीन कारण है...

1. पिता की पुण्यतिथि तीन नवंबर को सांसद आगा रुहुल्ला के पिता और वरिष्ठ नेता आगा सैयद मेहदी की बरसी है। यह दिन उनके और उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम है। 2002 में आतंकी हमले में उनके पिता की मौत हुई थी।

2. अधूरे कामों का निपटारा सांसद आगा रुहुल्ला ने इस्तीफा देने से पहले स्पष्ट किया कि उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। साथ ही कहा कि उन्हें एमपीलैड्स फंड्स का वितरण करना है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए मिले सांसद निधि का पूरा आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं।

3. संवैधानिक सम्मेलन इस्तीफे से पहले वह श्रीनगर में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों (विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A) की बहाली के मुद्दे को देश के सामने उठाया जा सके।

साथ ही नेकां के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। वे जनता के बीच जाकर अपनी जनाधार हासिल करेंगे। इसके लिए उन्हें समय चाहिए। इस्तीफे के बाद इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।