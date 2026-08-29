3 नवंबर को ही क्यों इस्तीफा देंगे नेकां सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी? इसके पीछे 4 बड़े कारण आए सामने
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने 3 नवंबर को सांसद पद और पार्टी से इस्तीफा देने का ...और पढ़ें
HighLights
आगा रुहुल्ला 3 नवंबर को सांसद और नेकां से देंगे इस्तीफा।
पिता की बरसी, अधूरे काम निपटाना, संवैधानिक सम्मेलन मुख्य कारण।
फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार कर जनता के बीच जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की पार्टी से बगावत अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने सांसद और पार्टी दोनों से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। 3 नवंबर को नेकां से अलग हो जाएंगे। उन्होंने तीन नवंबर की डेट क्यों चुनी? इसके पीछे तीन कारण है...
1. पिता की पुण्यतिथि
तीन नवंबर को सांसद आगा रुहुल्ला के पिता और वरिष्ठ नेता आगा सैयद मेहदी की बरसी है। यह दिन उनके और उनके परिवार के लिए भावनात्मक रूप से बेहद अहम है। 2002 में आतंकी हमले में उनके पिता की मौत हुई थी।
2. अधूरे कामों का निपटारा
सांसद आगा रुहुल्ला ने इस्तीफा देने से पहले स्पष्ट किया कि उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। साथ ही कहा कि उन्हें एमपीलैड्स फंड्स का वितरण करना है। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लिए मिले सांसद निधि का पूरा आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं।
3. संवैधानिक सम्मेलन
इस्तीफे से पहले वह श्रीनगर में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों (विशेष रूप से अनुच्छेद 370 और 35A) की बहाली के मुद्दे को देश के सामने उठाया जा सके।
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4. जनता के बीच जाने के लिए समय
फारूक अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्ला को जनता के बीच जाने और दोबारा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, इसके लिए उन्हें थोड़ा समय चाहिए। आगा रुहल्ला तीन नवंबर को सम्मेलन के दौरान अपने इस्तीफे का औपचारिक एलान करेंगे।
साथ ही नेकां के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। वे जनता के बीच जाकर अपनी जनाधार हासिल करेंगे। इसके लिए उन्हें समय चाहिए। इस्तीफे के बाद इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।
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क्या थी फारूक अब्दुल्ला की चुनौती?
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए कहा कि आगा रुहुल्ला दावा करते हैं कि वह अपने दम पर चुनाव जीते हैं और उन्होंने पार्टी के कई नेताओं की चुनावी जीत को सुनिश्चित बनाया है। अगर ऐसा है तो बताएं कि क्या रुहुल्ला ने नेशनल कान्फ्रेंस के बिना चुनाव जीता है?
यदि रुहुल्ला को लगता है कि लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने व्यक्तिगत वोटबैंक के दम पर जीता था, तो उन्हें संसद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में दोबारा जाना चाहिए।
आगा रुहुल्ला ने स्वीकार की चुनौती
आगा रुहुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार करते हुए नवंबर में लोकसभा और नेकां दोनों से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। अब उनका टकराव केवल पार्टी की नीतियों से नहीं, बल्कि उसके शीर्ष नेतृत्व से भी है।
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