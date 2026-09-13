'बाहरी को मंच, हमें घास...'; कश्मीर फिल्म महोत्सव के भव्य आयोजन के बाद भी स्थानीय कलाकार क्यों नाराज? उठाए कई गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत भले ही ग्लोबल सिनेमा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और फिल्म निर्माताओं के लिए एक अंततराष्ट्रीय मंच जैसे बड़े वादों के साथ हुई हो, लेकिन कई स्थानीय कलाकारों, फ़िल्म निर्माताओं और सांस्कृतिक हस्तियों के लिए यह अनुभव निराशाजनक, खराब तालमेल और खुद को अलग-थलग महसूस करने वाला रहा।

जहां एक ओर प्रदेश सरकार ने इसे जबरदस्त ग्लोबल रिस्पांन्स बताते हुए दावा किया कि महोत्सव को लगभग 50 देशों से 875 फिल्में मिलीं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय क्रिएटिव कम्युनिटी के सदस्यों की आलोचना ने ऐसे मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह इवेंट एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से उम्मीद किए जाने वाले मापदंडों पर खरा उतरा। इस आलोचना की मुख्य वजह आयोजन में अव्यवस्था है।

जानकारी की कमी की सबसे बड़ी समस्या एक प्रतिभागी, जाहिद ने महोत्सव के आयोजन पर गहरी निराशा जाहिर करते हुए इसे पूरी तरह से अव्यवस्थित, खराब तैयारी वाला और गैर पेशेवराना बताया। उनके अनुसार, इवेंट से बमुश्किल एक दिन पहले प्रोग्राम का शेड्यूल जारी किया गया और बाद में बिना ठीक से जानकारी दिए उसमें बड़े बदलाव कर दिए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि गड़बड़ी रजिस्ट्रेशन और पास से शुरू हुई। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो पूरा कर लिया, लेकिन पास बिना किसी साफ नियम के बांटे जा रहे थे। आखिर में, उस व्यक्ति ने दावा किया कि बिना पास के भी एंट्री मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी थी। ताहिर अलताफ नामक एक युवक ने बताया कि यह समझने में ही लगभग तीन घंटे लग गए कि कौन-कौन से इवेंट कहां हो रहे हैं। प्रोग्राम में हुए बदलावों की जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई थी, इसलिए आने वाले लोग जानकारी ढूंढते रह गए।

वेन्यू पर की गई सजावट के पैमाने पर आलोचना ताहिर ने कहा कि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तौर पर दिखाए जा रहे इस इवेंट में कोई जानकारी देने वाला बूथ नहीं था और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो आने वालों को प्रोग्राम, जगहों या बदलावों के बारे में बता सके। ताहिर इतनी बड़ी तैयारियों के पीछे की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। वेन्यू पर की गई सजावट के पैमाने पर भी आलोचना हुई।

हालांकि, महोत्सव की जगह के कुछ हिस्सों में फूलों की शानदार सजावट और बड़े पैमाने पर डेकोरेशन किया गया था, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या दिखावटी भव्यता पर ज़ोर देने के चक्कर में फ़ेस्टिवल के बेसिक मैनेजमेंट और आने वालों की सुविधा को नज़रअंदाज़ किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गड़बड़ी रजिस्ट्रेशन और पास से शुरू हुई।

समझने में लग गए तीन घंटे कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो पूरा कर लिया, लेकिन पास बांटने का तरीका साफ़ नहीं था। आखिर में, एक हिस्सा लेने वाले ने दावा किया कि बिना पास के भी एंट्री मिल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी थी।

महोतस्व में हिस्सा लेने वाले ने बताया कि यह समझने में ही लगभग तीन घंटे लग गए कि कौन-कौन से इवेंट कहां हो रहे हैं। हिस्सा लेने वाले ने कहा, एक इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल के तौर पर दिखाए जा रहे इस इवेंट में कोई जानकारी देने वाला बूथ नहीं था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो आने वालों को प्रोग्राम, जगहों या बदलावों के बारे में बता सके।

उन्होंने इतनी बड़ी तैयारियों के पीछे की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। सजावट के बड़े पैमाने पर भी आलोचना हुई। बाहर से आए फिल्म निर्माता सबटाइटलिंग की समस्याओं से परेशान समारोह स्थल की जगह के कुछ हिस्सों में फूलों की शानदार सजावट और बड़े पैमाने पर डेकोरेशन तो थी, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या दिखावटी भव्यता के चक्कर में महोत्सव के बेसिक मैनेजमेंट और आने वालों की सुविधा को नज़रअंदाज किया गया।

घाटी के लिए पूरी तरह से नाकामयाबी नाटककार और कलाकार सोहल लाल कौल ने ज़्यादा तीखी बात कही और बाहर से आए फिल्म निर्माताओं की चिंताओं की तुलना स्थानीय क्रिएटिव कम्युनिटी की चिंताओं से की। उन्होंने कहा कि बाहर से आए फिल्म निर्माता सबटाइटलिंग की समस्याओं से परेशान हैं।

कश्मीर पूरी तरह से नाकामयाबी से परेशान है। यह बात स्थानीय कलाकारों के कुछ वर्गों में बढ़ती निराशा को दिखाती है, जो इसे एक गंवाए हुए मौके के तौर पर देखते हैं। फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसर्स ने महोत्सव से क्या हासिल किया है? ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के 'शहरबीन' के ब्रॉडकास्टर और पूर्व प्रोड्यूसर मकसूद अहमद ने सवाल उठाया कि इस महोतस्व से क्षेत्र के अपने कलाकारों, फ़िल्मनिर्माताओं और प्रोड्यूसर्स को असल में क्या मिला। उन्होंने पूछा, जम्मू-कश्मीर के लोगों, खासकर स्थानीय कलाकारों, फ़िल्मनिर्माताओं और प्रोड्यूसर्स ने इस महोत्सव से क्या हासिल किया है?'

मकसूद ने कहा कि भले ही इस महोत्सव को एक बड़े सिनेमाई इनिशिएटिव के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन उनकी नज़र में इस इवेंट से ऐसे कोई ठोस वादे या नतीजे सामने नहीं आए जिनसे स्थानीय फिल्म इकोसिस्टम मज़बूत हो सके।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि फेस्टिवल से जुड़ी चर्चाओं में स्थानीय सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कलाकारों के लिए मंच जैसे बड़े मुद्दों को पर्याप्त जगह क्यों नहीं दी गई। इससे भी अहम बात यह है कि मसूद ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रोड्यूसर, लेखक और कलाकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। दोहरे मापदंडों के आरोप गायक और संगीतकार वहीद जीलानी ने स्थानीय कलाकारों के साथ असमान व्यवहार को लेकर चिंता जताई।

कश्मीरी कलाकारों को किनारे की जगहों तक सीमित जीलानी ने कहा,इस तथाकथित फिल्म महोत्सव में दोहरा मापदंड देखने को मिला, जो दुखद है। बाहरी कलाकारों को मुख्य मंच और हर तरह की सुविधा दी गई, जबकि हमारे सम्मानित कश्मीरी कलाकारों को किनारे की जगहों तक सीमित रखा गया; कुछ को तो बिना बुनियादी सुविधाओं के घास पर बैठना पड़ा।

उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा व्यवहार जम्मू-कश्मीर के अपने कलाकारों और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उस सम्मान को दर्शाता है जिसके वे हकदार हैं। यह आलोचना स्थानीय सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा बार-बार उठाए जा रहे एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करती है: क्या जम्मू-कश्मीर में आयोजित कोई कार्यक्रम सचमुच सिनेमा और संस्कृति का जश्न मनाने का दावा कर सकता है, अगर उस क्षेत्र के अपने फिल्म निर्माता, संगीतकार, लेखक और कलाकार बातचीत के केंद्र में न हों?

आखिरी समय में बदली गई फ़िल्म की स्क्रीनिंग अभिनेता और फ़िल्मनिर्माता रमेश ज़ाडू ने अपनी फ़िल्म बट्ट कोच की स्क्रीनिंग के शेड्यूल में आखिरी समय में हुए बदलाव के बाद अपने अनुभव को 'बेहद निराशाजनक और ग़ैर-पेशेवर बताया। ज़ाडू के अनुसार, फ़िल्म की स्क्रीनिंग शुरू में 9 सितंबर को श्रीनगर के एसकेआईसीसी में होनी थी। हालांकि, बाद में उन्हें पता चला कि स्क्रीनिंग को 10 सितंबर को आईनाक्स श्रीनगर में क्लोजिंग फ़िल्म के तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।