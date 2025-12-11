आतंकियों ने किडनैप के बाद किया था बेरहमी से कत्ल, कौन थीं कश्मीरी पंडित सरला भट्ट... 35 साल बाद खुलेगा केस

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। 1990 का दशक... वह दौर जब कश्मीर की आबोहवा में दहशत, हिंसा और क्रूरता भी घूलने लगी थी। यह वही समय था, जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए गए। उस दौर की नृशंसता के घाव आज भी कश्मीरी भूला नहीं पाए हैं। उस वक्त कश्मीरी पंडितों को चुन-चुनकर मारा जा रहा था। विवश होकर उन्हें सबकुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। नब्बे का दशक कश्मीर के इतिहास का वह काला धब्बा रहा, जिसे याद कर आजआज भी आत्मा सिहर जाती है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कई दर्दनाक कहानियां हैं, जिनमें एक नाम सरला भट्ट का भी शामिल है, जो इस त्रासदी का प्रतीक बन गई थी। लेकिन अब इस केस की परतें खुलने वाली हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, कश्मीर में दशकों से फाइलों में दफन पड़े कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार और आतंकी हिंसा के मामले अब अनसुलझे नहीं रहेंगे। आतंकी मामलों की नए सिरे से छानबीन शुरू कर दी गई है। लगभग 15 मामलों की फाइलें खुल गई हैं और आरोपितों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। इसी में नर्स सरला भट्ट का केस भी शामिल है, जिसकी जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है

कौन थी सरला भट्ट? सरला भट्ट कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाली 27 साल की एक नर्स थी। साल 1990 की शुरुआत में जब आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को अपनी नौकरी और कश्मीर छोड़ने के लिए कहा तो सरला ने इनकार कर दिया। सरला ने आतंकियों को खुलेआम चुनौती दी थी। जिसके बाद आतंकियों ने सरला का अपहरण कर लिया और गैंगरेप के बाद उसकी बेहरमी से गोलियां मारकर हत्या कर दी। सरला के शव के पास एक नोट भी छोड़ा गया, जिसमें सरला को पुलिस मुखबिर बताया गया था।

सरला की हत्या के समय कश्मीर में उग्रवाद अपने चरम पर था। सरला भट्ट की हत्या के बाद भी, उनके परिवार को धमकाया गया और उनके अंतिम संस्कार में शामिल न होने की चेतावनी दी गई थी। इस केस की एफआईआर (56/1990) आज भी निगीन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। लेकिन दशकों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस केस को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर आया है। पिछले साल यह केस एनआईए ने अपने हाथ में लिया था, जिसके बाद यासीन मलिक समेत कई आतंकियों के घर छापेमारी की गई।