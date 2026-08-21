जम्मू-कश्मीर की नई लैंड पूलिंग नीति में क्या खास? 60% डेवलपर के पास; 40% सार्वजनिक ढांचे के लिए; जानें पूरे नियम

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने बिखरी हुई जमीन को एकत्र कर शहरी विकास को गति देने के लिए लैंड पूलिंग नीति-2026 अधिसूचित की है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस नीति के तहत, जमीन मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी से भूखंडों को पूल कर आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा।

पूल की गई जमीन में 60 प्रतिशत हिस्सा कंसोर्टियम/डेवलपर के पास रहेगा, जबकि 40 प्रतिशत विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक सुविधाओं और शहर स्तरीय आधारभूत ढांचे के लिए दिया जाएगा। 70 प्रतिशत जमीन पूल होने पर ही लागू होगी योजना किसी अधिसूचित क्षेत्र में कम से कम 70 प्रतिशत जमीन पूल होने के बाद ही वह लैंड पूलिंग योजना के लिए पात्र माना जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र में आने वाला किसी भी आकार का भूखंड योजना में शामिल किया जा सकेगा, बशर्ते उसके मालिकाना हक और कब्जे से संबंधित शर्तें पूरी हों।

लैंड पूलिंग के लिए प्रस्तावित जमीन सामान्यतः सभी प्रकार के भार और विवाद से मुक्त होनी चाहिए। हालांकि, बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखी जमीन को संबंधित संस्था की अनापत्ति के आधार पर योजना में शामिल किया जा सकेगा।

लैंड पूलिंग की पूरी प्रक्रिया डेवलपर को जेकेरेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लैंड पूलिंग योजना लागू करने वाले डेवलपर को संबंधित विकास प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा और उसे जमीन मालिकों की सहमति से कानूनी समझौते के माध्यम से जमीन एकत्रित करनी होगी।

नीति में कई श्रेणियों की जमीन को लैंड पूलिंग के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे अनधिकृत कालोनियां, लंबित मुकदमे वाली जमीन, वन क्षेत्र, जल निकाय आदि। सरकार ने लैंड पूलिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने का प्रावधान किया है।

60 दिन की समयसीमा आवेदन से मंजूरी तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। नीति में कंसोर्टियम के गठन के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की गई है। योजना मंजूर होने के बाद डेवलपर को पूल की गई जमीन का कब्जा छह महीने के भीतर दिया जाएगा।