'हम क्या कर सकते हैं, इस्तीफा देना है तो...'; आगा रुहुल्लाह के इस्तीफे पर फारूक अब्दुल्ला का दोटूक जवाब

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी के संभावित इस्तीफे और विधानसभा में पांच सदस्यों के नामांकन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी।

आगा रुहुल्लाह मेहदी के संभावित इस्तीफे से जुड़े सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई इस्तीफा देना चाहता है, तो वह दे। हम क्या कर सकते हैं? उनके इस बयान से साफ है कि उन्होंने इस मामले में किसी तरह की विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया और निर्णय की जिम्मेदारी सीधे सांसद पर छोड़ दी।