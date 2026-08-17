Weather Update: जम्मू में बादलों का डेरा, कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी! कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला सा है।घाटी में आज यानी सोमवार 17 अगस्त को मौसम अमूमन शुष्क रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कुछ जिलों में भारी और थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश की चेतावनी दी है, जिससे अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकते हैं।

उधर, जम्मू में आज कई जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 18 अगस्त की सुबह बादल छाए रहने के साथ एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बादलों के साथ धूप भी खिल सकती है। वहीं 18 अगस्त को आसमान में काफी बादल छाए रहेंगे। सुबह कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दोपहर बाद भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं।

विभाग ने 19 अगस्त के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हो सकती है, खासकर सुबह और दोपहर के समय।

मौसम विभाग का अलर्ट मौसम ने चेतावनी दी कि मूसलाधार बारिश और तेज़ बौछारें पड़ने से निचले इलाकों में अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और पानी भर सकता है। कुलगाम में सबसे ज्यादा बरसा पानी 20 से 22 अगस्त के बीच, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, खासकर सुबह और दोपहर के समय। जबकि 23 अगस्त से मौसम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों में, कुलगाम में सबसे ज़्यादा 55.5 मिलीमीर बारिश हुई जबकि पहलगाम में 29.6 मिलीमीटर बारिश हुई।