Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Weather Update: जम्मू में बादलों का डेरा, कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी! कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:10 PM (IST)

Jammu-Kashmir Weather: घाटी में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश और अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है।

कश्मीर में अगले तीन दिन बारिश के आसार। (फाइल फोटो)

कश्मीर में अगले तीन दिन बारिश के आसार (फाइल फोटो)

HighLights

  1. अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।

  2. कुछ जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी।

  3. 23 अगस्त से घाटी में मौसम में सुधार होगा।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला सा है।घाटी में आज यानी सोमवार 17 अगस्त को मौसम अमूमन शुष्क रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने कुछ जिलों में भारी और थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश की चेतावनी दी है, जिससे अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकते हैं।

उधर, जम्मू में आज कई जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 18 अगस्त की सुबह बादल छाए रहने के साथ एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बादलों के साथ धूप भी खिल सकती है। वहीं 18 अगस्त को आसमान में काफी बादल छाए रहेंगे। सुबह कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दोपहर बाद भी कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं।

विभाग ने 19 अगस्त के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हो सकती है, खासकर सुबह और दोपहर के समय।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम ने चेतावनी दी कि मूसलाधार बारिश और तेज़ बौछारें पड़ने से निचले इलाकों में अचानक बाढ़, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और पानी भर सकता है।

कुलगाम में सबसे ज्यादा बरसा पानी

20 से 22 अगस्त के बीच, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, खासकर सुबह और दोपहर के समय। जबकि 23 अगस्त से मौसम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों में, कुलगाम में सबसे ज़्यादा 55.5 मिलीमीर बारिश हुई जबकि पहलगाम में 29.6 मिलीमीटर बारिश हुई।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस 

बारिश के बावजूद, तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। काजीगुंड में अधिकतम और न्यूनतम 15.8 डिग्री सेल्सिय, कुपवाड़ा में न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में अधिकतम और न्यूनतम 12.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गुलमर्ग मेंन्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया