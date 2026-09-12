कश्मीर में अचानक बदला मौसम! कई इलाकों में तेज आंधी और तूफानी बारिश से नुकसान, ओलों ने फसल-बाग उजाड़े

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में शुक्रवार देर रात मौसम अचानक खराब हो गया और श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में तेज आंधी के बीच तूफानी बारिशें हुई। इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मध्य कश्मीर में रिहायशी मकानों, खेतों व बाग बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा।

बडगाम ज़िले के बीरवाह के कुछ हिस्सों में रात में अचानक तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि से खड़ी फसलों और बागों को नुकसान हुआ है। किसानों ने फलों के पेड़ों, खेती की फसलों और दूसरी चीज़ों को हुए नुकसान की जानकारी दी है और प्रशासन से नुकसान का तुरंत आकलन करने की अपील की है।

किसानों के मुताबिक, बीरवाह में अचानक हुई ओलावृष्टि से खेतों और बागों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि ओलों की तेज़ी और तेज़ हवाओं से फल देने वाले पेड़ों और खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे उनकी मौसमी खेती से होने वाली आय पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ गई है।

महीनों की मेहनत पर फिरा पानी किसानों ने कहा कि यह नुकसान ऐसे समय में हुआ है जब वे महीनों की खेती और देखभाल के बाद अपनी फसलों और बागों से अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुकसान की असल सीमा का पता लगाने के लिए प्रभावित खेतों और बागों का आकलन ज़रूरी था।

प्रभावित किसानों ने संबंधित विभाग से इलाके में टीम भेजने और खराब फसलों और बागों का जल्द से जल्द ज़मीनी सर्वे करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समय पर समीक्षा से अधिकारी नुकसान का डाक्यूमेंट कर पाएंगे और प्रभावित किसान परिवारों को ज़रूरी मदद तय कर पाएंगे।

किसानों ने मांगा खेत-बागों का जल्द सर्वे किसानों ने प्रशासन से लागू सरकारी नियमों के तहत मुआवज़ा या राहत देने की भी अपील की है और कहा है कि आर्थिक मदद से उन्हें मौसम की वजह से हुए नुकसान से निपटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समीक्षा प्रोसेस में तेज़ी लाने और यह पक्का करने की अपील की है कि नुकसान का आफिशियल असेसमेंट होने के बाद प्रभावित किसानों को ज़रूरी मदद दी जाए। गांदरबल में भी रात को हुई तेज बारिश उधर, गांदरबल जिले के कई इलाकों में भी रात को हुई तेज बारिश,ओलावृष्टि व तेज आंधी से मकानों की छतों, बिजली के खंबों व खेत खलिहानों में खड़ी धान की फसलों को नुकसान हुआ। इधर श्रीनगर शहर में भी रात को हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया।