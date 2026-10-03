श्रीनगर में पेयजल संकट गहराया, सड़क पर उतरीं गुस्साई महिलाएं, लगाया जाम; कई इलाकों में थमी गाड़ियों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के कई इलाकों में पेयजल का संकट गहराने लगा है और इसकी अव्यवस्था के चलते लोग सड़कों पर उतर अपना गुस्सा व नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। शनिवार को श्रीनगर के बसंत बाग, हबाकदल और क्रालखुद इलाकों के लोगों ने पेयजल उपलब्ध न होने के चलते प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

भारी संख्या में उक्त इलाकों की महिलाओं ने पीने के पानी की भारी कमी के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पानी की सप्लाई ठप होने पर सड़क पर उतरीं महिलाएं प्रदर्शनकारियों ने क्रालखुद में सड़क ब्लाक करके गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पानी की सप्लाई में लंबे समय से रुकावट पर गुस्सा जताया और संबंधित अधिकारियों से तुरंत दखल देने की मांग की।