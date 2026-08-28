कश्मीर का अखरोट खतरे में! विदेशी माल से मिल रही कड़ी टक्कर, GST ने भी बढ़ाई टेंशन; 95% उत्पादन के बावजूद संकट

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। जिस अखरोट से कश्मीर की पहचान जुड़ी है, वही उद्योग आज विदेशी प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीतियों और कमजोर बाजार ढांचे के दबाव में कराह रहा है। चीन, चिली और कैलिफोर्निया से लगातार बढ़ती आवक ने स्थानीय बागवानों के सामने कीमत और बाजार की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दूसरी ओर अखरोट पर पांच प्रतिशत जीएसटी, नई एवं उन्नत किस्मों पर शोध की कमी और मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव संकट को और गहरा रहा है।

फ्रूट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ज्ञापन सौंपकर अखरोट उद्योग को तत्काल राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी बहादुर खान का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो कश्मीर का पारंपरिक अखरोट उद्योग विदेशी उत्पादों के सामने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकता है।

देश का अखरोट कारोबार, कश्मीर के कंधों पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में अखरोट की खेती करीब 1.08 लाख हेक्टेयर में होती है। इसमें से लगभग 89,000 हेक्टेयर जम्मू-कश्मीर में है। भारत के कुल करीब 2.99 लाख टन अखरोट उत्पादन में जम्मू-कश्मीर का योगदान 2.75 लाख टन है। यानी देश के कुल उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।उत्पादन के मामले में अनंतनाग सबसे आगे है। यहां करीब 9,915 मीट्रिक टन अखरोट पैदा होता है।

कुपवाड़ा 8,824 टन के साथ दूसरे और गांदरबल 5,454 टन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा अन्य जिले भी अखरोट उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विडंबना यह है कि जिस क्षेत्र पर देश का अखरोट उद्योग इतनी बड़ी हद तक निर्भर है, वहां के छोटे किसान ही आज बाजार की मार झेल रहे हैं।

विदेशी अखरोट से सीधी टक्कर एसोसिएशन के अनुसार, चीन की ‘185’ किस्म भारतीय बाजार में तेजी से पैर पसार रही है। बड़े आकार की गिरी, बेहतर उत्पादन और प्रतिस्पर्धी कीमत इसकी प्रमुख ताकत बताई जा रही है। चिली भी अपेक्षाकृत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला अखरोट उपलब्ध करा रहा है। वहीं कैलिफोर्निया आधुनिक खेती, बेहतर प्रसंस्करण तकनीक और आक्रामक मार्केटिंग के दम पर वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति बना चुका है।

स्थानीय उत्पादकों की शिकायत है कि उन्हें विदेशी उत्पादों से मुकाबला तो करना पड़ रहा है, लेकिन लागत घटाने, उत्पादकता बढ़ाने और बाजार तक बेहतर पहुंच के लिए पर्याप्त संस्थागत समर्थन नहीं मिल रहा। जीएसटी ने बढ़ाया दबाव फ्रूट एसोसिएशन ने अखरोट पर लागू पांच प्रतिशत जीएसटी को किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बताया है। एसोसिएशन का तर्क है कि टैक्स से स्थानीय अखरोट की लागत बढ़ती है और वह आयातित उत्पादों के मुकाबले कीमत में पिछड़ जाता है।

संगठन ने अखरोट को जीएसटी से मुक्त करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे किसानों को सीधे राहत मिलेगी और स्थानीय उत्पाद बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। आयात नीति पर भी सवाल एसोसिएशन ने विदेशी अखरोट पर उचित आयात शुल्क अथवा अन्य सुरक्षात्मक उपाय लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही आयातित अखरोट के कथित कम मूल्यांकन की जांच की मांग भी उठाई गई है।

संगठन ने नेपाल के रास्ते चीन और अन्य देशों से अखरोट तथा अखरोट उत्पादों के कथित आयात की भी जांच कराने की अपील की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि बाजार में गलत मूल्यांकन या अनियमित आयात हो रहा है तो उसका खामियाजा स्थानीय उत्पादकों को नहीं भुगतना चाहिए।

शोध नहीं बढ़ा तो पिछड़ जाएगा कश्मीर अखरोट उद्योग की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक नई किस्मों और आधुनिक तकनीक पर शोध की कमी भी बताई जा रही है। एसोसिएशन ने विशेष अखरोट शोध केंद्र स्थापित करने की मांग की है, जहां अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली किस्मों पर काम किया जा सके।किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीक, वैज्ञानिक छंटाई, प्रसंस्करण और बेहतर पैकेजिंग का प्रशिक्षण देने की जरूरत भी रेखांकित की गई है।

हाजी बहादुर खान ने आरोप लगाया कि नई अखरोट किस्मों के विकास और गिरी की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बागवानी विभाग की ओर से अपेक्षित स्तर पर काम नहीं हुआ है। ये आंकड़े देखें... भारत के कुल अखरोट उत्पादन में जम्मू-कश्मीर की हिस्सेदारी- 95 प्रतिशत

जम्मू-कश्मीर में अखरोट की खेती का क्षेत्र- 89,000 हेक्टेयर

जम्मू-कश्मीर का अखरोट उत्पादन- 2.75 लाख टन

अनंतनाग का उत्पादन, प्रदेश में सबसे अधिक- 9,915 मीट्रिक टन

कुपवाड़ा का अखरोट उत्पादन- 8,824 टन

अखरोट पर लागू कर, जिसे हटाने की मांग उठी है- पांच प्रतिशत जीएसटी

मंडियां बदहाल, कारोबार पर असर कश्मीर के अखरोट कारोबार का प्रमुख केंद्र मानी जाने वाली कुपवाड़ा मंडी समेत अन्य बाजारों में भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव कारोबारियों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। स्वच्छ भंडारण, पर्याप्त बिजली और पानी की कमी के कारण उत्पाद की गुणवत्ता और कारोबार दोनों प्रभावित होते हैं।

एसोसिएशन ने मंडियों के आधुनिकीकरण, प्रसंस्करण इकाइयों को निर्बाध बिजली-पानी उपलब्ध कराने और कुपवाड़ा मंडी में आवंटित दुकानों पर दूसरी मंजिल बनाने की अनुमति देने की मांग की है। इससे अखरोट की गिरी की खरीद, पैकिंग, भंडारण और कारोबार को विस्तार मिलने की उम्मीद है।

अब फैसले की घड़ी अखरोट उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि समस्या केवल किसानों की आय तक सीमित नहीं है। इसके साथ ग्रामीण रोजगार, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग और स्थानीय व्यापार का बड़ा तंत्र जुड़ा हुआ है। ऐसे में विदेशी अखरोट की बढ़ती हिस्सेदारी और स्थानीय उद्योग की कमजोर होती प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करना आने वाले समय में महंगा पड़ सकता है।