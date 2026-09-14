कश्मीर में अखरोट तोड़ना बना जानलेवा! 7 लोगों की मौत, अब पुराने पेड़ों की जगह हाई-डेंसिटी की मांग तेज

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में अखरोट की कटाई के मौसम के दौरान ऊंचे अखरोट के पेड़ों से गिरने से सात लोगों की मौत हो गई है। इससे पारंपरिक बागों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं और पुराने पेड़ों की जगह 'हाई-डेंसिटी प्लांटेशन' अपनाने पर बहस छिड़ गई है। इन लगातार हो रही दुर्घटनाओं ने उन मज़दूरों के जोखिम को उजागर किया है जो फसल तोड़ने के लिए ऊंचे अखरोट के पेड़ों पर चढ़ते हैं।

बागवानों का कहना है कि पारंपरिक बागवानी व्यवस्था को बनाए रखना अब मुश्किल होता जा रहा है। इन मौतों ने कश्मीर के अखरोट सेक्टर की पुरानी समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा है, जिनमें पुराने पेड़, घटती पैदावार और मौजूदा पेड़ों को काटने पर लगी पाबंदियां शामिल हैं।

अखरोट के व्यापारी और बागवान हाई-डेंसिटी प्लांटेशन की ओर बढ़ने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि नई किस्में बेहतर मुनाफा दे सकती हैं और साथ ही बाग की देखभाल और कटाई को आसान बना सकती हैं। पुराने अखरोट के पेड़ों ने घटाई पैदावार कश्मीर के ड्राई फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी बहादुर खान ने कहा, 'अब हाई-डेंसिटी अखरोट की खेती की ओर बढ़ने का सही समय है। खान ने कहा कि इलाके के कई अखरोट के पेड़ पुराने हो चुके हैं और अब उतनी पैदावार नहीं दे रहे हैं जितनी किसान नई किस्मों से उम्मीद कर सकते हैं। खान ने कहा, 'पुराने पेड़ों और कम पैदावार के कारण उन्हें बदलना ज़रूरी हो गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि बागवानों को अपने बागों को नया रूप देने के लिए ज़्यादा छूट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी और चिली, कैलिफ़ोर्निया और अन्य देशों से सस्ते आयात के कारण स्थानीय उपज की मांग कम हो गई है।

कश्मीर के अखरोट बागानों को चाहिए नई राह दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले के अखरोट किसान निसार अहमद मलिक ने कहा कि पारंपरिक अखरोट के पेड़ इसलिए भी चुनौतियां पैदा करते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ज़मीन घेरते हैं।हाल की मौतों ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। व्यापारी और किसान ऐसी नीति की मांग कर रहे हैं जिससे बागों को धीरे-धीरे नया रूप दिया जा सके और साथ ही उत्पादकों के हितों की भी रक्षा हो। मलिक ने कहा, इस सेक्टर को आधुनिक बागवानी की ओर बढ़ने की ज़रूरत है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कश्मीर में अखरोट की खेती के भविष्य के लिए पुराने पेड़ों को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। उत्पादकों का कहना है कि अधिकारियों के सामने चुनौती यह है कि वे अखरोट के पेड़ों की सुरक्षा और बागों को आधुनिक बनाने, साथ ही कटाई को सुरक्षित और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाने के बीच संतुलन बनाए रखें।

हाई-डेंसिटी प्लांटेशन से मुनाफा बढ़ने की उम्मीद मोहम्मद सिद्दीक गोजरी नामक एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'पारंपरिक अखरोट के पेड़ बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और उनकी पैदावार भी कम होती है। उन्होंने कहा कि 'हाई-डेंसिटी प्लांटेशन' से किसान छोटी जमीन पर ज़्यादा पेड़ उगा सकते हैं और शायद बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।

हालांकि, हाई-डेंसिटी खेती को बढ़ावा देने में एक कानूनी अड़चन भी है। कश्मीर में अखरोट के पेड़ ''जम्मू-कश्मीर प्रिजर्वेशन ऑफ़ स्पेसिफाइड ट्रीज़ एक्ट, 1969'' के तहत संरक्षित हैं। इस कानून के तहत पेड़ों को काटने के लिए सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है और स्वस्थ या फल देने वाले पेड़ों को काटने पर पाबंदियां हैं।

बागवानों का कहना है कि इन पाबंदियों के कारण पुराने या कम पैदावार वाले पेड़ों को हटाकर उनकी जगह नई किस्में लगाना मुश्किल हो सकता है, भले ही मौजूदा पेड़ व्यावसायिक रूप से कम फायदेमंद रह गए हों। पारंपरिक अखरोट की किस्मों में फल लगने में एक दशक से ज़्यादा का समय लग सकता है और बड़े होने पर उन्हें काफी जगह की ज़रूरत होती है।