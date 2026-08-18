अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा, LG सिन्हा- CM उमर से खास मुलाकात; इन मुद्दों पर हो सकती चर्चा

राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। भारत में अमेरिका के राजदूत एवं दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत सर्जियो गोर बुधवार, 19 अगस्त को पहली बार आधिकारिक दौरे पर कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। उनका यह दौरा जम्मू-कश्मीर के साथ अमेरिका के राजनयिक एवं रणनीतिक जुड़ाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



दौरे के दौरान सर्जियो गोर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ अलग-अलग उच्चस्तरीय बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार, गोर के श्रीनगर स्थित ताज होटल में रात्रि प्रवास करने की भी संभावना है।

भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग पर जोर सर्जियो गोर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा एवं रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत के रूप में गोर की दोहरी राजनयिक भूमिका उनके कश्मीर दौरे को और महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में उनकी यात्रा को केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित न मानकर दक्षिण और मध्य एशिया को लेकर अमेरिका की व्यापक रणनीतिक नीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

LG-CM से होगी अहम चर्चा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ प्रस्तावित बैठकों में सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, पर्यटन और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इन बैठकों को लेकर राजनयिक और राजनीतिक हलकों में विशेष रुचि बनी हुई है।