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गलवान झड़प के बाद पहली बार अमेरिकी राजदूत का लेह दौरा, दलाई लामा के साथ टली सर्जियो गोर की मुलाकात

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:29 PM (IST)

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर में बैठकों के बाद लेह का दौरा किया, जहां दलाई लामा से उनकी संभावित मुलाकात अंतिम समय में रद्द हो गई।

HighLights

  1. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लेह का दौरा किया

  2. दलाई लामा से संभावित मुलाकात अंतिम समय में रद्द हुई

  3. कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कई अहम मुलाकातों के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह पहुंचें। साल 2020 में गलवान में हुई झड़प और उसके बाद चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद किसी बड़े अमेरिकी राजनयिक का इस रणनीतिक सीमावर्ती इलाके का यह एक और ऐतिहासिक दौरा है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत की लेह में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात होनी थी। इस संभावित मुलाकात के बारे में आ रही खबरों पर सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने साफ किया कि शुरू में बातचीत पर विचार किया गया था, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।

इन योजनाओं के बारे में बात करते हुए सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कल तक हमें बताया गया था कि एक संभावित मुलाकात हो सकती है। हमारा ऑफिस इन चर्चाओं में शामिल नहीं था और न ही हमें इसकी जानकारी दी गई थी। कल देर रात कार्यक्रम में बदलाव हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि यह मुलाकात नहीं हो रही है। वह पहले ही परम पावन (दलाई लामा) से मिल चुके हैं।

मुझे लगता है कि चूंकि वह पहले से ही जम्मू-कश्मीर में हैं और लद्दाख पास ही है, इसलिए वह इन सभी जगहों पर जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन बात नहीं बन पाई। मु। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका चीन से डरता है। -सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग

कश्मीर में हुई अहम बैठकें

लद्दाख पहुंचने से पहले राजदूत गोर ने कश्मीर घाटी में कई अहम बैठकें कीं। इस बीच उन्होंने कश्मीर के लोगों से बातचीत भी की। श्रीनगर पहुंचने पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर नई दिल्ली के रुख का पुरजोर समर्थन करते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश को 'भारत का एक अहम हिस्सा' बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोर ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है।

अपनी बातचीत के नतीजों पर बात करते हुए, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और हम अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं।

खास बात यह है कि यह द्विपक्षीय बैठक 15 से अधिक सालों में किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत और जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच पहली बातचीत थी। इससे पहले ऐसी बैठक 2011 में हुई थी जब तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर ने अब्दुल्ला से मुलाकात की थी।

(समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)

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