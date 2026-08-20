गलवान झड़प के बाद पहली बार अमेरिकी राजदूत का लेह दौरा, दलाई लामा के साथ टली सर्जियो गोर की मुलाकात

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कई अहम मुलाकातों के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर लेह पहुंचें। साल 2020 में गलवान में हुई झड़प और उसके बाद चीन के साथ सीमा पर तनाव के बाद किसी बड़े अमेरिकी राजनयिक का इस रणनीतिक सीमावर्ती इलाके का यह एक और ऐतिहासिक दौरा है।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत की लेह में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात होनी थी। इस संभावित मुलाकात के बारे में आ रही खबरों पर सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने साफ किया कि शुरू में बातचीत पर विचार किया गया था, लेकिन आखिरी समय में कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा।

इन योजनाओं के बारे में बात करते हुए सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि कल तक हमें बताया गया था कि एक संभावित मुलाकात हो सकती है। हमारा ऑफिस इन चर्चाओं में शामिल नहीं था और न ही हमें इसकी जानकारी दी गई थी। कल देर रात कार्यक्रम में बदलाव हुआ, इसलिए ऐसा लगता है कि यह मुलाकात नहीं हो रही है। वह पहले ही परम पावन (दलाई लामा) से मिल चुके हैं।

मुझे लगता है कि चूंकि वह पहले से ही जम्मू-कश्मीर में हैं और लद्दाख पास ही है, इसलिए वह इन सभी जगहों पर जाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि यह एक अच्छा मौका है, लेकिन बात नहीं बन पाई। मु। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका चीन से डरता है। -सिक्योंग पेनपा त्सेरिंग कश्मीर में हुई अहम बैठकें लद्दाख पहुंचने से पहले राजदूत गोर ने कश्मीर घाटी में कई अहम बैठकें कीं। इस बीच उन्होंने कश्मीर के लोगों से बातचीत भी की। श्रीनगर पहुंचने पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर नई दिल्ली के रुख का पुरजोर समर्थन करते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश को 'भारत का एक अहम हिस्सा' बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोर ने कहा कि कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है।

अपनी बातचीत के नतीजों पर बात करते हुए, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और हम अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं।