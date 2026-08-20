सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने पर भड़का PAK, अमेरिकी राजदूत को किया तलब; तो क्या बोले CM उमर?
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने वाले बयान पर पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। इस पर मुख्यमंत्री उमर ने प्रतिक्रिया दी है।
HighLights
अमेरिकी राजदूत गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया
पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर विरोध दर्ज कराया
सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे पाकिस्तान-अमेरिका का मामला कहा
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है' वाले बयान पर पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी राजदूत को बुलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वहां जो हुआ, वह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की बात है। न तो आप और न ही मैं इस बारे में कुछ कर सकते हैं। अमेरिकी राजदूत ने जो कहा, सो कहा। अब यह दोनों देशों के बीच की बात है।
पाकिस्तान ने किया अमेरिकी राजनयिक को तलब
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर द्वारा बुधवार को जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
क्या बोले थे सर्जियो गोर?
बुधवार को श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उच्चस्तरीय बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं। यह बेहद खूबसूरत जगह है।
अपनी बातचीत के नतीजों पर बात करते हुए, शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और हम अपने संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद करते हैं।
खास बात यह है कि यह द्विपक्षीय बैठक 15 से अधिक सालों में किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत और जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच पहली बातचीत थी। इससे पहले ऐसी बैठक 2011 में हुई थी जब तत्कालीन अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर ने अब्दुल्ला से मुलाकात की थी।
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