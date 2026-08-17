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'फिर गोलाबारी हुई तो कहां जाएंगे?', ऑपरेशन सिंदूर के सालभर बाद भी उरी में नहीं बने नए बंकर; दहशत में जी रहे ग्रामीण

By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:09 PM (IST)

उरी के सीमावर्ती इलाकों के निवासी एक साल से अधिक समय बाद भी नए बंकरों के निर्माण न होने से सीमा पार से गोलाबारी के डर में जी रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के सालभर बाद भी उरी में नहीं बने नए बंकर (फाइल फोटो)

ऑपरेशन सिंदूर के सालभर बाद भी उरी में नहीं बने नए बंकर (फाइल फोटो)

HighLights

  1. ऊड़ी में नए बंकरों का निर्माण नहीं हुआ

  2. मौजूदा बंकर जर्जर, सुरक्षा में कमी

  3. सीमा पार गोलाबारी का डर बरकरार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सीमा पार से गोलीबारी के पहले शिकार बनने वाले उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के निवासी लागातार शौफ व दहशत में जी रहे है।

हालांकि गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार वालों को धूल चटाई थी और इस ऑपरेशन ''के संपन्न होने के तुरंत बाद प्रशासन ने इस सीमांत क्षेत्र में नए बंकर निर्माण करने का लोगों को आश्सवासन भी दिलाया था।

लेकिन एक साल से अधिक समय बाद भी, क्षेत्र में सीमा रेखा के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि वे अभी भी सीमा पार से होने वाली गोलाबारी के खतरे के साये में जी रहे हैं, और जमीन पर कोई नया कम्युनिटी बंकर नहीं दिख रहा है।

निवासियों ने कहा कि सुरक्षित आश्रयों की बार-बार मांग के बावजूद, कई सीमावर्ती गांवों में नए बंकरों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

जर्जर हो गए बंकर: ग्रामीण

उन्होंने यह भी दावा किया कि मौजूदा कई बंकर या तो जर्जर हो गए हैं या गोलाबारी के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब उपयुक्त नहीं हैं। सीमा रेखा के पास स्थित चरुंडा गांव के निवासी निजामुदीन ने ''बताया कि ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बाद से इलाके में कोई नया बंकर नहीं बनाया गया है।

उन्होंने कहा, पिछले एक साल में सरकार ने एक भी नया बंकर नहीं बनाया है। हमारे पास जो भी बंकर हैं, वे लगभग पांच साल पहले बनाए गए थे।

सीमा पार से होती है गोलीबारी: ग्रामीण

निजामुदीन ने कहा कि गांव सीमा पार से होने वाली गोलीबारी की चपेट में रहता है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले आश्रयों की ज़रूरत है।उन्होंने कहा, यहां लगभग आठ कम्युनिटी बंकर हैं, लेकिन वे सभी जर्जर हालत में हैं और उनका सुरक्षित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गारकोट, मोथल और सिलिकोट सहित अन्य सीमावर्ती गांवों के निवासियों ने भी इसी तरह की चिंताएं जताईं।

गारकोट के बशीर अहमद भट ने कहा कि ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बाद बंकर निर्माण के लिए ग्रामीणों को सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने पूछा,अगर फिर से सीमा पार से गोलाबारी होती है, तो हम कहां जाएंगे?' उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों को अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके कामचलाऊ आश्रय बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

जमीनी स्तर पर कम हुई प्रगति: ग्रामीण

हालांकि, निवासियों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर बहुत कम प्रगति हुई है और उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि सीमा रेखा पर किसी भी नए तनाव से पहले मज़बूत और पूरी सुविधाओं वाले शेल्टर बनाने का काम तेजी से किया जाए।

संपर्क करने पर, उरी के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट प्रिंस कुमार ने कहा कि यह मामला पहले ही उच्च अधिकारियों के सामने उठाया जा चुका है।

सनद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमार पार हुई गोलीबारी से एक कश्मीरी महिला की मौत हो गई थी जबकि हजारों लोगों को संकपपतियों का नुकसान हुआ था।