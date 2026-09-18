अग्निवीर भर्ती के लिए उड़ी पहुंचे दूर-दराज के युवा, कश्मीर की मेहमाननवाजी ने जीता दिल; हर तरफ हो रही चर्चा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के लोग यूं ही मेहमाननवाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं। इसकी ताजा मिसाल बारामुला जिले के उड़ी क्षेत्र में देखने को मिली जहां स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने अग्निवीर भर्ती अभियान में हिस्सा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे युवाओं को मुफ़्त खाना, नाश्ता और रहने की जगह देने के लिए कदम बढ़ाया है।

इस पहल की अगुवाई उड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद शफ़ी ने व्यापारियों की एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर की है। कई धार्मिक और व्यावसायिक संस्थानों ने भी बाहर से आए उम्मीदवारों के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए हैं।

मदद करने वालों में जामिया मस्जिद नूर उड़ी, जामिया मस्जिद जुम्मा उड़ी, मस्जिद हबीब, जामिया मस्जिद शहीद उड़ी, शाही दरबार, होटल ज़ुल्फ़िकार एंड रेस्टोरेंट, होटल पाकीज़ा और होटल बादशाह शामिल हैं। ये संस्थान उम्मीदवारों को खाना, नाश्ता और रहने की सुविधा दे रहे हैं, जबकि कई स्थानीय निवासियों ने भी केंद्र शासित प्रदेश के दूर-दराज़ इलाकों से आने वाले युवाओं को अपने घरों में जगह देने की पेशकश की है।

दूर से आए युवाओं की चिंता समझी इस पहल के बारे में बात करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद शफ़ी ने कहा कि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लंबी दूरी तय करके आए हैं और उड़ी में रहने के दौरान उन्हें बुनियादी जरूरतों की चिंता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी समुदाय यह पक्का करना चाहता है कि हर उम्मीदवार को अच्छा माहौल और ज़रूरी मदद मिले।

उन्होंने कहा कि यह पहल व्यापारियों, धार्मिक संस्थानों और निवासियों की मिली-जुली कोशिश है। शफ़ी ने कहा, इनमें से कई युवा भर्ती प्रक्रिया के लिए दूर-दराज़ इलाकों से आए हैं। हमारी कोशिश है कि उनके रहने का इंतज़ाम आरामदायक हो और वे खाने या रहने की चिंता किए बिना भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान दे सकें।

उड़ी की मेहमाननवाजी की फिर मिसाल स्थानीय निवासियों ने कहा कि उड़ी में मेहमानों का स्वागत करने की परंपरा रही है और उम्मीदवारों की मदद करना सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। स्थानीय निवासी कासिम शैख ने कहा, हमें उन युवाओं की मदद करके खुशी हो रही है जो सेना में मौका पाने की उम्मीद लेकर यहां आए हैं। वे दूर-दूर से आए हैं और उन्हें खाना और रहने की जगह देना कम से कम हम कर ही सकते हैं।

एक और निवासी बशीर वथलू ने कहा कि यह पहल उड़ी के लोगों के बीच एकजुटता की भावना को दिखाती है।उन्होंने कहा कि कारोबारी समुदाय यह पक्का करना चाहता है कि हर उम्मीदवार को अच्छा माहौल और ज़रूरी मदद मिले। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल व्यापारियों, धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों की मिली-जुली कोशिश है।

शफी ने कहा, 'इनमें से कई युवा भर्ती प्रक्रिया के लिए दूर-दराज़ इलाकों से आए हैं। हमारी कोशिश है कि उनके रहने का इंतज़ाम आरामदायक हो और वे खाने या रहने की चिंता किए बिना भर्ती पर ध्यान दे सकें।

स्थानीय लोगों ने कहा कि उड़ी में मेहमानों की खातिरदारी करने की परंपरा रही है और उम्मीदवारों की मदद करना सबकी मिली-जुली ज़िम्मेदारी है। युवाओं की मदद करके खुशी हो रही स्थानीय निवासी यासिर बंदे ने कहा, हमें उन युवाओं की मदद करके खुशी हो रही है जो सेना में मौका पाने की उम्मीद लेकर यहां आए हैं। वे दूर-दूर से आए हैं, और उन्हें खाना और रहने की जगह देना तो कम से कम हम कर ही सकते हैं।