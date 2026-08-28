बॉर्डर टूरिज्म का नया ठिकाना बना उड़ी, 60 फीट ऊंचे तिरंगे की छांव में लें कॉफी की चुस्की; जानें कैसे पहुंचे

नवीन नवाज, श्रीनगर। उड़ी नाम सुनते ही जवानों की शौर्यगाथा और आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की पटकथा मस्तिष्क में कौंधने लगती है। पर इससे भी आगे उड़ी में वह सब है, जो पर्यटकों को पहली नजर में लुभाता है।

झेलम किनारे बसा कश्मीर का प्रवेश द्वार खूबसूरत झरनों, प्राकृतिक नजारे और ऐतिहासिक मंदिरों और जियारत के कारण पर्यटकों को निरंतर आकर्षित कर रहा है। घने जंगलों, पहाड़ों के बीच कल-कल बहती धाराएं गर्मियों में सुकून की तलाश करने वालों को लुभाती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यहां नियंत्रण रेखा केवल नक्शे पर नहीं, आंखों के सामने दिखती है।

विभाजन से पूर्व श्रीनगर को रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद से जोड़ने वाली झेलम घाटी सड़क उड़ी से कश्मीर में प्रवेश करती थी। हाजी पीर दर्रे से यह क्षेत्र पुंछ से सीधा जुड़ता था। इसी भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापारियों और यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया था।

बंटवारे के बाद हमारे वीरों की वीरगाथाओं के कारण उड़ी का नाम कभी विस्मरित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि उड़ी का पुराना नाम ‘औरी’ था। स्थानीय परंपरा इसे एक साधु की तपस्या से जोड़ती है। समय के साथ ‘औरी’ उरी व उड़ी कहलाने लगा। प्राकृतिक संपदा के साथ यहां की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता भी उल्लेखनीय है।

उड़ी की सबसे अलग पर्यटन पहचान अमन कमान सेतु और कमान पोस्ट से जुड़ती है। उड़ी को गुलाम कश्मीर से जोड़ने वाला यह पुल कभी बिछड़े परिवारों की पीड़ा का प्रतीक था। अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नियंत्रण रेखा को करीब से देखने के साथ देश के रक्षकों के जीवन को महसूस कर पाना अलग ही अनुभव प्रस्तुत करता है।

युद्धविराम के बाद सीमांत क्षेत्र में शांति व सुरक्षा का माहौल है। अमन कमान सेतु के पास तस्वीरें लेते हुए यहां काफी शाप में काफी और स्नैक्स का आनंद लेना आपके जीवन का यादगार पल हो सकता है। एलओसी पर लहराता 60 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हमारे जवानों के हौसलों को प्रदर्शित करता है।

यहीं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने तीन दिन पाकिस्तानी सेना को रोके रखा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यह धरा शूरवीरों की शौर्यगाथा, सूफी संतो के आध्यात्म की कहानियां भी समेटे है। यहीं बंटवारे के बाद देश के प्रथम महावीर चक्र विजेता अमर बलिदानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने चंद सैनिकों के साथ तीन दिन तक पाकिस्तानी लश्कर को रोके रखा। बारामुला से उड़ी जाते हुए रामपुर में सड़क किनारे ही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का बलिदान स्थल है। उड़ी ही हमें हाजीपीर की विजय गाथा सुनाता है।

झेलम किनारे पत्थरों में बसा इतिहास उड़ी और उसके आसपास धार्मिक तथा स्थापत्य विरासत की लंबी श्रृंखला है। बोनियार का प्राचीन विष्णु मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। झेलम किनारे स्थित इस मंदिर को 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर की कश्मीरी वास्तुकला, नक्काशी इसकी विशिष्ट पहचान हैं।

बांडी के पास झेलम किनारे स्थित दत्ता मंदिर कश्मीरी हिंदू स्थापत्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। त्रिफलाकार मेहराब, पिरामिडनुमा छत, पत्थर की नक्काशी इसकी वास्तुकला को विशिष्ट बनाते हैं। स्थानीय लोककथाएं इसे पांडवों से जोड़ती हैं और पास की विशाल पत्थर संरचना को ‘भीम की गदा’ कहा जाता है।

उड़ी की धार्मिक विरासत में पीर गफूर शाह साहिब, पीर मासूम शाह गाजी और बाबा फरीद की जियारत के साथ पांडव मंदिर और गुरुद्वारा छठी पातशाही जैसे स्थल यहां की साझा सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं। झेलम के किनारे परम्पीला स्थित गुरुद्वारा छठी पातशाही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सिख परंपरा के अनुसार गुरु हरगोबिंद साहिब यहां आए थे और मुस्लिम फकीरों के साथ धार्मिक संवाद किया था।

कैसे पहुंचे उड़ी श्रीनगर से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित उड़ी तक श्रीनगर से टैक्सी या बस से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली से जम्मू के रास्ते बारामुला तक रेल सुविधा भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलसेवा श्रीनगर तक उपलब्ध है।