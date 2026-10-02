बडगाम में व्यक्ति की रहस्यमय मौत पर बवाल, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

चाडूरा के ब्रेनवार इलाके में शव मिलने के बाद मृतक के परिवार ने मौत को सामान्य मानने से इनकार करते हुए किसी अनहोनी की आशंका जताई है। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन भी किया।

मृतक की पहचान फैयाज अहमद वागे पुत्र गुलाम कादिर वागे निवासी हंगू सुरास्यार, चाडूरा के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि फैयाज की मौत संदिग्ध है और उन्हें आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने जांच एजेंसियों से घटना की तह तक पहुंचने और सच्चाई सामने लाने की मांग की।