    उत्तरी कश्मीर की सोपोर मंडी में वाहन के अंदर मृत मिला उत्तर प्रदेश का चालक; पुलिस ने शुरू की जांच

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में, सोपोर मंडी में एक वाहन के अंदर एक चालक मृत पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चालक की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर मंडी में शुक्रवार को एक चालक अपने वाहन के अंदर मृत पाया गया। 

    अधिकारियों ने बताया कि मंडी के कुछ लोगों ने वाहन को संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही सोपोर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर लिया।

    बाद में वाहन की जांच तो उसमें एक शव मिला। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी नूर मोहम्मद के रूप में की है। 

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि "यह मौत दम घुटने का मामला प्रतीत होता है," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है जबकि मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई पूरी होने पर शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। 

    पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही बताया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

