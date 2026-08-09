जम्मू-कश्मीर में खौफ फैलाने की साजिश, ULC की कश्मीरी पंडितों निशाना बनाने की धमकी; बढ़ी चौकसी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। लश्कर-ए-तैबा से जुड़े एक छद्म (शैडो) आतंकी संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (ULC) ने एक नया धमकी भरा पत्र जारी कर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।

भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, यूएलसी लश्कर-ए-तैबा का ही एक शैडो फ्रंट है। इस संगठन ने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसे एक प्रकार से कश्मीरी पंडित अधिकारियों की 'हिट लिस्ट' माना जा रहा है। इसमें विशेष रूप से सरकारी रोजगार योजनाओं और पैकेज के तहत कार्यरत छह कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर सार्वजनिक किए गए हैं।