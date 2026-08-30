ड्यूटी के दौरान थमीं जवानों की सांसें, जम्मू-कश्मीर में फायर सर्विस के दो कर्मियों की हार्ट अटैक से मौत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। घाटी में शनिवार को जम्मू-कश्मीर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के दो कर्मियों की अपने-अपने तैनातीस्थल पर हृदयाघात से मौत हो गई। इनमें एक कर्मी श्रीनगर और दूसरा बड़गाम में तैनात था।

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बेमिना निवासी बिलाल अहमद को बटामालू स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात हुआ। अहमद 1998 बैच के सदस्य थे और मुख्यालय में तैनात थे, जहां वह ड्यूटी निभा रहे थे।