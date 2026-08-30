ड्यूटी के दौरान थमीं जवानों की सांसें, जम्मू-कश्मीर में फायर सर्विस के दो कर्मियों की हार्ट अटैक से मौत
जम्मू-कश्मीर में अग्निशमन विभाग के दो कर्मियों की ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से मौत हो गई। एक कर्मी श्रीनगर में और दूसरा बड़गाम में तैनात था।
HighLights
जम्मू-कश्मीर में दो अग्निशमन कर्मियों की ड्यूटी पर मौत।
श्रीनगर और बड़गाम में हृदयाघात से हुई दुखद घटना।
बिलाल अहमद और गुलाम कादिर ने गंवाई जान।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। घाटी में शनिवार को जम्मू-कश्मीर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के दो कर्मियों की अपने-अपने तैनातीस्थल पर हृदयाघात से मौत हो गई। इनमें एक कर्मी श्रीनगर और दूसरा बड़गाम में तैनात था।
अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के बेमिना निवासी बिलाल अहमद को बटामालू स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात हुआ। अहमद 1998 बैच के सदस्य थे और मुख्यालय में तैनात थे, जहां वह ड्यूटी निभा रहे थे।
एक अन्य घटना में, गुलाम कादिर को बड़गाम के मागाम स्थित फायर स्टेशन में ड्यूटी के दौरान हृदयाघात हुआ। पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दोनों के पार्थिव शरीर उनके स्वजन को सौंप दिए गए।