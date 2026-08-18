जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में ट्रक की टक्कर से पलटा CRPF का वाहन, पांच जवान घायल

जागरण संवाददाता, कुलगाम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में मंगलवार को सीआरपीएफ के बंकर वाहन को विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में सीआरपीएफ के पांच जवान घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक (JK02DU-4386 ) लेवडोरा में CRPF के बंकर वाहन (JK02CG-5795) को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण बंकर वाहन पलट गया।

हादसे में घायल सीआरपीएफ के पांच जवानों को तत्काल चिकित्सा के लिए काजीगुंड स्थित 163वीं बटालियन सीआरपीएफ के MI Room में ले जाया गया। बताया गया है कि सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं।

घायल जवानों की पहचान इंस्पेक्टर राज कुमार तिवारी, सब इंस्पेक्टरराजिंदर सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर लोवेंडय, सहायक सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल ड्राइवर वीरेंद्र के रूप में हुई है।

पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर के कारणों व दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।