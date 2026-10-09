गांदरबल में ट्रेकिंग के दौरान भटके श्रीनगर के दो युवक, फोन भी हो गए बंद; खराब मौसम और अंधेरे के बीच ऐसे बची जान
श्रीनगर के दो युवक गांदरबल में ट्रेकिंग के दौरान खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गए थे। पुलिस और एसडीआरएफ ...और पढ़ें
HighLights
श्रीनगर के दो युवक गांदरबल में ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटके।
खराब मौसम के कारण जंगल में भटकने के बाद खुद पहुंचे रायिल गांव।
पुलिस और एसडीआरएफ ने तलाश अभियान चलाया, युवक सुरक्षित मिले।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के रायिल गुंड इलाके में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए श्रीनगर के दो युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। दोनों युवक खराब मौसम के कारण गल में जंगल में रास्ता भटक गए थे। हालांकि, काफी मशक्कत के बाद वे खुद ही निकटवर्ती रायिल गांव पहुंचने में सफल रहे। युवकों के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने तलाश अभियान शुरू कर दिया था।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि परिमपोरा श्रीनगर का रहने वाला उजैर किरमानी (19), पुत्र गौहर सैयद और मलबाग श्रीनगर का मिनाम एजाज (19), पुत्र एजाज अहमद शेख, निवासी मलबाग श्रीनगर गत गुरूवार को गांदरबल जिले के ऊपरी इलाके में ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए थे।
ट्रेकिंग के दौरान मौसम खराब होने और अंधेरा होने के कारण दोनों रास्ता भटक गए। दोनों दोनों ने मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया था।
सूचना मिलते ही तलाश में जुटीं टीमें
युवकों की ओर से मदद की गुहार मिलने के बाद एसडीआरएफ की गुंड इकाई, गुंड पुलिस स्टेशन और डायल 112 की टीमों ने संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर तलाश अभियान शुरू किया।
हालांकि, दोनों युवकों के मोबाइल फोन बंद हो जाने के कारण उनसे संपर्क स्थापित करने में परेशानी आई। इस बीच, दोनों युवक खुद ही रायिल गांव पहुंच गए।
पुलिस ने युवकों को परिजनों के हवाले किया
सूचना मिलने पर गुंड के थाना प्रभारी (एसएचओ) भी मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को सुरक्षित गुंड पुलिस स्टेशन ले आए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों युवक सुरक्षित हैं। उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है।