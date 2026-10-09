गांदरबल में ट्रेकिंग के दौरान भटके श्रीनगर के दो युवक, फोन भी हो गए बंद; खराब मौसम और अंधेरे के बीच ऐसे बची जान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के रायिल गुंड इलाके में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए श्रीनगर के दो युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। दोनों युवक खराब मौसम के कारण गल में जंगल में रास्ता भटक गए थे। हालांकि, काफी मशक्कत के बाद वे खुद ही निकटवर्ती रायिल गांव पहुंचने में सफल रहे। युवकों के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने तलाश अभियान शुरू कर दिया था।



संबधित अधिकारियों ने बताया कि परिमपोरा श्रीनगर का रहने वाला उजैर किरमानी (19), पुत्र गौहर सैयद और मलबाग श्रीनगर का मिनाम एजाज (19), पुत्र एजाज अहमद शेख, निवासी मलबाग श्रीनगर गत गुरूवार को गांदरबल जिले के ऊपरी इलाके में ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए थे।