स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए खुशखबरी! श्रीनगर में 7 जगहों पर बनेंगे फूड कार्ट जोन, वेंडर्स के लिए नए नियम लागू

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। स्ट्रीट फूड के शौकीन लेगों के लिए एक अच्छी खबर है। श्रीनगर शहर में जल्द ही एक संघठित व स्वच्छ फुड स्ट्रीट की सुविधा मिलेगी, जिसमें वह अपनी पसंद की सट्रीट फूड का स्वाद चख सकते हैं। एसएमसी श्रीनगर ने पूरे श्रीनगर में स्ट्रीट फ़ूड कार्ट ज़ोन बनाने के लिए आपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं। यह स्ट्रीट फ़ूड बेचने के काम को एक व्यवस्थित, पारदर्शी और टिकाऊ ढांचे के तहत लाने की दिशा में एक अहम कदम है।

एसएमसी कमिश्नर फ़ज़लुल हसीब की देखरेख में शुरू की गई इस पहल का मकसद स्ट्रीट फ़ूड बेचने वालों के लिए व्यवस्थित जगहें बनाना है। साथ ही, इसमें फ़ूड सेफ़्टी, साफ़-सफ़ाई, पैदल चलने वालों की सुविधा, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट और पब्लिक जगहों के ज़िम्मेदार इस्तेमाल का भी ध्यान रखा जाएगा।

श्रीनगर में 7 जगह बनेंगे फूड कार्ट जोन पहले चरण में, फ़ूड कार्ट ज़ोन के लिए चुनी गई जगहों में जेकेटीडीसी वाटर स्पोर्ट्स के सामने, डलगेट बंड, बादामवारी, जेवीसी बेमिना, मगरमल बाग और राजबाग शामिल हैं। इसके अलावा, झेलम नदी के दाहिने किनारे पर भी एक जगह चुनी गई है। हर ज़ोन की क्षमता, वहां उपलब्ध जगह, पैदल चलने वालों की आवाजाही, पहुँच, ट्रैफ़िक की स्थिति और आग से सुरक्षा जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाएगी।

श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फ़ज़लुल हसीब ने कहा, 'इसका मकसद सिर्फ़ स्ट्रीट फ़ूड बेचने के काम को रेगुलेट करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्थित, साफ़-सुथरी और सम्मानजनक जगहें बनाना है जहां वेंडर अपनी आजीविका चला सकें। साथ ही, यह भी पक्का किया जाएगा कि लोगों की सुविधा, साफ़-सफ़ाई, पैदल चलने वालों की आवाजाही और श्रीनगर की पब्लिक जगहों का स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित रहे।'

लाइसेंस वाली कार्ट पर दिखेगी पूरी जानकारी ये गाइडलाइंस स्ट्रीट वेंडिंग को रोज़गार, एंटरप्रेन्योरशिप और सस्ती फ़ूड सर्विस का एक अहम ज़रिया मानती हैं। साथ ही, ये फ़ूड कार्ट के बेतरतीब जमावड़े से जुड़ी चुनौतियों जैसे ट्रैफ़िक जाम, पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट, साफ़-सफ़ाई की कमी और कचरे के गलत निपटान का भी समाधान करती हैं।

इस फ्रेमवर्क के तहत, फ़ूड कार्ट को स्टैंडर्ड डिज़ाइन और स्पेसिफ़िकेशन का पालन करना होगा। साथ ही, उन्हें फ़ूड हाइजीन, पीने के पानी, कचरा अलग करने, गंदे पानी के मैनेजमेंट और आग से सुरक्षा से जुड़े तय नियमों का भी पालन करना होगा। लाइसेंस वाली कार्ट पर म्युनिसिपल और एफएसएसएआई की मंज़ूरी, मेन्यू और रेट लिस्ट साफ़-साफ़ दिखनी चाहिए।

इस फ्रेमवर्क में बिना मोटर वाली और मोटर वाली फ़ूड कार्ट के लिए उनके साइज़ और काम करने के तरीके के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। मोटर वाली फूड कार्ट के लिए मंजूरी मोटर वाली फ़ूड वेंडिंग गाड़ियों को म्युनिसिपल मंज़ूरी मिलने से पहले मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से ज़रूरी मंज़ूरी लेनी होगी। इसमें एप्लीकेशन की जांच और जगह अलाट करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका भी बताया गया है। इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर तय ज़ोन की क्षमता का ध्यान रखने पर ज़ोर दिया गया है।

ये गाइडलाइंस स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014'', ''जम्मू और कश्मीर स्ट्रीट वेंडर्स रूल्स, 2020'' और 2021 में नोटिफ़ाई की गई ''माडल स्कीम'' के अनुसार बनाई गई हैं। वेंडर्स को मिलेगा कारोबार का भरोसा श्रीनगर में पैदल चलने वालों, गाड़ियों और पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही होती है। इसलिए, कॉरपोरेशन इन तय ज़ोन को व्यवस्थित और अच्छी तरह से मैनेज की गई जगहों के तौर पर देखता है, जहां स्ट्रीट फ़ूड का काम बिना लोगों की सुविधा, सफ़ाई, ट्रैफ़िक या शहर की खास पहचान से समझौता किए बिना किया जा सके।

श्रीनगर में स्ट्रीट-फूड का कल्चर बहुत जीवंत है, और हमारी कोशिश इस सेक्टर को हटाने के बजाय इसे व्यवस्थित और मज़बूत करने की है। मिस्टर फ़ज़लुल हसीब ने कहा, 'तय किए गए ज़ोन से वेंडर्स को काम करने में ज़्यादा निश्चितता मिलेगी और साथ ही कारपोरेशन साफ़-सुथरी, सुरक्षित और आसानी से पहुँचने लायक सार्वजनिक जगहें बनाए रख पाएगा।'