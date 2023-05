G20 Meeting: कश्मीर में जी-20 के लिए पुख्ता है सुरक्षा इंतजाम, डल लेक में CRPF कमांडो ने किया विशेष अभ्यास

श्रीनगर, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में इस साल नया इतिहास बनने जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर में जी 20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। बदलते कश्मीर की इस तस्वीर को अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर दिखाया जाएगा। इस बैठक को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के चप्पे-चप्पे पर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस और सुरक्षाबलों की इस जोड़ी ने घाटी में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला है।

22 मई से शुरू हो रही जी20 बैठक से पहले पूरे जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मरीन कमांडो श्रीनगर में डल झील के अंदर सुरक्षा अभ्यास कर रहे हैं, जबकि एनएसजी कमांडो ने सिटी सेंटर लाल चौक में तलाशी अभियान शुरू कर दिया हैं। शुक्रवार को सीआरपीएफ कमांडो ने डल झील में विशेष अभ्यास किया। सुरक्षा उपकरणों के साथ सीआरपीएफ कमांडो ने अभ्यास किया। डल झील के आप-पास भी सुरक्षा को दुरुस्त रखने के लिए कमांडो तैनात हैं।

#WATCH | Srinagar, J&K: CRPF Commandos conduct special drill in Dal Lake, ahead of the G20 summit in Kashmir pic.twitter.com/ly86cxRKcU