श्रीनगर जाना हुआ और आसान, जम्मू-कश्मीर को मिली तीसरी वंदे भारत; चेक करें रूट-किराया और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे ने जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत चलाने का एलान किया है। मौजूदा समय में जम्मू-श्रीनगर के बीच दो वंदे भारत पहले से चल रही हैं।

ट्रेन संख्या 26407/26408 के रूप में संचालित होने वाली यह तीसरी वंदे भारत होगी। लंबे समय से इस ट्रेन की मांग की जा रही थी। इसके शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

यह ट्रेन अगले माह नवरात्र के आसपास शुरू हो सकती है। नवरात्र के अवसर पर वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे नवरात्र के सुअवसर पर सर्विस शुरू कर सकता है।

क्या होगा रूट?

जम्मू से कश्मीर जाने वाली वंदे भारत का ठहराव शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर स्टेशन पर भी होगा। इस क्रम में ट्रेन जम्मू से चलकर उधमपुर, वैष्णो देवी कटड़ा और फिर सीधा श्रीनगर रुकेगी।

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?

यह ट्रेन जम्मू तवी से सुबह साढ़े दस बजे रवाना होगी। उधमपुर 11: 30 बजे पहुंचेगी फिर कटड़ा 12 बजकर 10 मिनट पर और अंत मे दोपहर 3 बजकर 10 मिनट पर श्रीनगर पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में यह ट्रेन श्रीनगर से शाम 4 बजे चलेगी और 6 बजकर 55 मिनट पर कटड़ा पहुंचेगी। इसके बाद 7:30 बजे उधमपुर और फिर रात 8 बजकर 40 मिनट पर जम्मू पहुंचेगी।

कितना होगा किराया?

जम्मू-श्रीनगर के बीच चल रही मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों का किराया 855 से 1780 रुपये के बीच है। ऐसे में संभावना है कि तीसरी वंदे भारत का किराया भी इतना ही रहे।

वर्तमान में वंदे भारत का किराया

वंदे भारत एक्सप्रेस (VANDE BHARAT EXP (26401): एसी चेयर का किराया 855 रुपये है जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1585 रुपये है।

वंदे भारत एक्सप्रेस (VANDE BHARAT EXP (26403):एसी चेयर का किराया 1020 रुपये है जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1780 रुपये है।