बैंक की कैश वैन पर आतंकी हमला, दो सिक्योरिटी गार्ड की मौत

श्रीनगर, [राज्य ब्यूरो]। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर बैंक की एक कैश वैन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें बैंक के दो सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। हमला दोपहर करीब 2:50 बजे शोपियां जिले के क्रालकच इलाके के निकट हुआ।

जम्मू-कश्मीर बैंक की केलर शाखा की एक कैश वैन शादीमर्ग इलाके से शाखा की तरफ जा रही थी। इस बीच, पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने कैश वैन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में वैन भी पलट गई और उसमें सवार दो बैंक गार्ड बुरी तरह घायल हो गए। हलमे के बाद आतंकी भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर खून में लथपथ पड़े दोनों गार्डों को जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय मुश्ताक अहमद निवासी अनंतनाग तथा 25 वर्षीय तारिक अहमद निवासी तोमलहाल, पुलवामा के रूप में हुई है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि घटना के समय वैन में कितना कैश था।

हालांकि बताया जा रहा है कि वैन सारा पैसा स्थानीय शाखाओं में जमा करवाकर लौट रही थी। एसपी शोपियां एसए दिनकर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंकियों ने सुनसान जगह का फायदा उठा वैन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र का घेराव कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना की अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

गौरतलब है कि इसी साल मई महीने में भी कुलगाम जिले में आतंकियों ने कैश वैन पर हमला कर पांच पुलिस कर्मियों और दो बैंक गाडरें की हत्या कर दी थी। इस हमले की कड़ी निंदा होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने हमला करने से इन्कार कर दिया था। इस बार भी किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।

मुख्यमंत्री ने की बैंकों गार्डो की हत्या की कड़ी निंदा

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जेके बैंक की कैश वैन पर हुए हमले की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई लोगों ने कड़ी निंदा की है। इस हमले में दो गार्डो की मौत हो गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। उन्होंने चनैनी सड़क हादसे पर भी दुख जताया। उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने भी हमले की कड़ी निंदा की।

भाजपा के महासचिव व कश्मीर के प्रभारी डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बैंक गार्डो की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इन मौतों पर अलगाववादी क्यों चुप हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की मौत का मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन जब आतंकी आम लोगों को मारते हैं तो कोई नहीं बोलता है। यह साबित करता है अलगाववादियों को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है।

महिला की मौत पर दुख जताया

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने क्रॉस फायरिंग में हुई महिला की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे शांति बनाएं रखें और युवाओं के भविष्य को बनाएं। उन्हें हिंसा से दूर रखें।

