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शिक्षकों का इंतजार खत्म! ट्रांसफर-प्रमोशन सहित सभी मांगें होंगी पूरी; CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा आश्वासन

By Rahul Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:35 AM (IST)

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी तबादलों, पदोन्नति और खाली पदों जैसी सभी जायज समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेगी।

CM उमर अब्दुल्ला का शिक्षकों को बड़ा आश्वासन। फाइल फोटो

CM उमर अब्दुल्ला का शिक्षकों को बड़ा आश्वासन। फाइल फोटो

HighLights

  1. शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रमोशन, खाली पदों का होगा समाधान।

  2. सरकार शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी।

  3. स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एआई नई चुनौतियां, TET पर विचार।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को प्रदेश के शिक्षकों को बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर, प्रमोशन, डीपीसी और खाली पदों को भरने जैसी सभी जायज समस्याओं का समाधान जम्मू-कश्मीर सरकार प्राथमिकता से करेगी।

शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआइसीसी), श्रीनगर में जेके टीचर्स फोरम द्वारा आयोजित शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी।

उमर ने माना कि कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में, आज भी किराए के मकानों और अस्थायी भवनों में चल रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक पहल से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर तेजी से काम कर रही है।

स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और एआई बनी नई चुनौती

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार इस मामले को कानूनी स्थिति के अनुसार देखेगी और अदालत की टिप्पणियों में जो अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है, उसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएगा।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां हैं। बच्चों का ध्यान स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से हटाकर पढ़ाई पर लगाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में शिक्षा और मूल्यांकन को संभालना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की नहीं, बल्कि माता-पिता, शिक्षक और प्रशासन तीनों की है।

उन्होंने चिंता जताई कि कई छात्र सरकारी स्कूलों में सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए नाम लिखवाते हैं और पढ़ाई प्राइवेट कोचिंग में करते हैं। इसे रोकने के लिए क्लास में उपस्थिति और पढ़ाई को और अधिक रोचक बनाना होगा।