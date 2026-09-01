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जम्मू-कश्मीर प्रशासन में बड़ा बदलाव! सुनीता करगौत्रा को मिली डीजी अभियोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी; ACB में भी तबादले

By Naveen Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:31 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुनीता करगौत्रा को महानिदेशक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह आदेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश ...और पढ़ें

सुनीता करगौत्रा को अभियोजन महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार।

सुनीता करगौत्रा को अभियोजन महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार

HighLights

  1. सुनीता करगौत्रा को अभियोजन महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला।

  2. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर गृह विभाग ने आदेश दिया।

  3. दीपक कुमार को महानिदेशक अभियोजन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अभियोजन विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए सुनीता करगौत्रा को जम्मू-कश्मीर के महानिदेशक अभियोजन (डीजीपी प्रासिक्यूशन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर गृह विभाग ने 31 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि निदेशक अभियोजन, जम्मू के पद पर कार्यरत सुनीता करगौत्रा अगले आदेश तक अपने मौजूदा दायित्वों के साथ महानिदेशक अभियोजन, जम्मू-कश्मीर का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगी।

जेल विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे दीपक कुमार

इस फैसले के साथ दीपक कुमार, आईपीएस (एजीएमयूटी-1993) को महानिदेशक अभियोजन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। दीपक कुमार वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, जेल के पद पर तैनात हैं।


गृह विभाग ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया

एसीबी में तबादले और नियुक्तियां

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एसआईए कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पीरजादा एजाज अहमद का तबादला कर उन्हें जम्मू-कश्मीर एसीबी में उपलब्ध रिक्त पद पर तैनात किया गया है।

वहीं, एसीबी जम्मू-कश्मीर में तैनात डीएसपी मुदस्सिर अहमद त्रम्बू को पदोन्नति के बाद एसीबी में ही पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एसीबी जम्मू-कश्मीर में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जाहूर अहमद वानी और अयाज अहमद शेख को वापस गृह विभाग में भेज दिया गया है। उनकी अगली तैनाती के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

सीआईडी सीआई, बडगाम के डीएसपी उमर राशिद , डीएसपी पालिटिकल एसबी जम्मू स्वाति शर्मा , जेकेएपी 5वीं बटालियन के शोएब जरगर तथा एसी होम गार्ड्स कुलगाम के मंजूर अहमद को एसीबी में रिक्त पड़े डीएसपी के पदों पर स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह, एसीबी जम्मू-कश्मीर में तैनात इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार अंगोत्रा और योगराज को पदोन्नति के बाद डीएसपी के पद पर उसी विभाग में नियुक्त किया गया है।

वहीं, एसीबी में तैनात डीएसपी सागर सिंह, गुरमीत सिंह और नरेंद्र सिंह को वापस गृह विभाग में भेज दिया गया है। इन अधिकारियों की आगे की तैनाती गृह विभाग द्वारा की जाएगी।