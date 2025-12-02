जम्मू-कश्मीर: उमर सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूछा- बताओ LG कार्यालय में कौन सी फाइलें अटकी हैं?
भाजपा नेता सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपनी विफलताओं के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने उमर से पूछा कि कौन सी फाइल एलजी कार्यालय में रुकी है। शर्मा ने भूमिहीन परिवारों, बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर सरकार की नाकामी और मुफ्त बिजली के वादे को पूरा न करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास में लापरवाही का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक सुनील शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी विफलता और असमर्थता के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। वह कहते हैं कि उपराज्यपाल के कार्यालय में निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की फाइलें रुकी पड़ी हैं।
मुख्यमंत्री को नाम लेकर बताना चाहिए कि कौन सी फाइल और कौन सा फैसला, एलजी कार्यालय के कारण रुका हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर भूमिहीन परिवारों, बेरोजगार युवाओं और दैनिक वेतनभोगियों के मुद्दों के समाधान में विफल रहे हैं।c वह लोगों को 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने के वादे को पूरा करने में भी हिचक रहे हैं।
जब कोई सवाल करता है तो कहते हैं कि उपराज्यपाल कार्यालय में फाइलें रुकी पड़ी हैं, लेकिन यहां सरकार के चहेते लोगों के ट्रांसफर और टेंडर की कोई फाइल क्यों नहीं रुकती।
उमर ने चिनाब इलाके और दूसरे इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ और जमीन धंसने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 5000 घर तमिलनाडु के एक एनजीओ के जरिए बनाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत के एक संत यह काम कर रहे हैं, जबकि यह काम यहां सत्ताधारी सरकार को करना चाहिए था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।