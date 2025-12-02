जम्मू-कश्मीर: उमर सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, पूछा- बताओ LG कार्यालय में कौन सी फाइलें अटकी हैं?

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक सुनील शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए कहा कि वह अपनी विफलता और असमर्थता के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। वह कहते हैं कि उपराज्यपाल के कार्यालय में निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की फाइलें रुकी पड़ी हैं।

मुख्यमंत्री को नाम लेकर बताना चाहिए कि कौन सी फाइल और कौन सा फैसला, एलजी कार्यालय के कारण रुका हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर भूमिहीन परिवारों, बेरोजगार युवाओं और दैनिक वेतनभोगियों के मुद्दों के समाधान में विफल रहे हैं।c वह लोगों को 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने के वादे को पूरा करने में भी हिचक रहे हैं।