Srinagar Water Contamination: श्रीनगर की 70 हजार आबादी पी रही है डल झील का 'धीमा जहर', प्रदूषित पानी से परेशान जनता ने सुनाई आपबीती

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। डल झील कभी अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती थी, अब प्रदूषण के कारण गंभीर संकट में है। यह झील, जिसका पानी पहले इतना साफ था कि लोग इसे पीते थे, अब दूषित हो चुका है। आज के समय में, लोग इसे छूने से भी डरते हैं। पर्यावरण को सुधारने और डल झील को बचाने के लिए तत्काल योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह झील फिर से अपनी पुरानी स्थिति लौट सके और सभी को इसका लाभ मिल सके।

यह चिंता व्यक्त की है 67 वर्षीय मोहम्मद रफीक मीर ने, जो डल झील के किनारे बसे इलाके के निवासी डलगेट के निवासी हैं। मीर ने कहा, डल को यह हालत देखकर मेरा दिल भर आता है। मुझे याद है कि बचपन में हम इस झील का पानी पीते थे और खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उस समय यहां पानी के नल नहीं होते थे, इसलिए लोग दूर-दूर से मटकों में इसलिए लोग दूर-दूर से मटकों में पानी भरकर ले जाते थे।

आज इस पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। झील पूरी तरह से दूषित हो गई है। डल झील, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है 11 स्थानों पर झील में हुई जांच में एक जगह पानी नहाने लायक भी नहीं 140 एमएलडी घरेलू सीवेज का नहीं किया जाता उपचारझील में बिना उपचारित गंदे पानी का होता है बहाव, जिससे बनी हुई है समस्याहाल ही में, निजी और सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए शोध में भी यह पाया गया कि झील का पानी अत्यधिक दूषित है।

जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) की एक रिपोर्ट में बताया अधिकतर घरेलू सीवेज नहीं किया जाता उपचारितश्रीनगर से निकलने वाले 193 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) घरेलू सीवेज में से 140 एमएलडी के उपचारित नहीं किया जा रहा है।

डल और निगीन झील के जलवाहन क्षेत्र से निकले सीवेज को उपचारित करने के लिए 53 एमएलडी से अधिक क्षमता वाले छह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहले से मौजूद हैं। 60 एमएलडी क्षमता वाला एक और सामान्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाल ही में के अंतिम चरण में है। डल और निगीन में 910 हाउसबोट हैं, जिनका गंदा पानी भी डल झील में छोड़ दिया जाता है।