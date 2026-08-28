श्रीनगर-लेह बाइपास पर धड़ल्ले से बन रहे कॉम्प्लेक्स! 100 मीटर नियम बेअसर, लोगों का सवाल- कानून सिर्फ गरीबों के लिए?
श्रीनगर-लेह हाइवे बाइपास पर 100 मीटर के दायरे में निर्माण पाबंदी के बावजूद अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आवासीय इमारतें धड़ल्ले ...और पढ़ें
HighLights
श्रीनगर-लेह बाइपास पर 100 मीटर दायरे में अवैध निर्माण जारी।
प्रशासन पर अमीरों को छूट, गरीबों पर कार्रवाई का आरोप।
ग्रामीणों ने ड्रोन सर्वे और सख्त कार्रवाई की मांग की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर-लेह हाइवे बाइपास पर सरकार द्वारा 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी के बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बरोसा से लेकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक हाइवे किनारे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवासीय इमारतें और दुकानें धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं।
प्रशासन ने यह प्रतिबंध कृषि भूमि को बचाने, लैंड-यूज नियमों, रिबन डेवलपमेंट एक्ट और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगाया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बायपास बनने के बाद इस पूरे स्ट्रेच में निर्माण माफिया ज्यादा सक्रिय हो गया है।
बरोसा, वायल, मनीगाम, लार, कंगन और सोनमर्ग तक के इलाकों में कृषि भूमि पर तेजी से कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगहों पर उपजाऊ खेतों को भरकर कमर्शियल इमारतें खड़ी की जा रही हैं, वो भी सिंध नाला जैसे इको-सेंसेटिव जोन के बिल्कुल करीब।
गरीब पर कार्रवाई, अमीर पर मेहरबानी का आरोप
स्थानीय निवासी मंजूर अहमद ने कहा कि जब कोई गरीब आदमी अपने घर के लिए एक छोटा सा टीन शेड भी लगाता है तो तहसीलदार, पटवारी और पुलिस तुरंत आ जाती है। लेकिन सिंध नाले के किनारे बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेआम बन रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है?
ग्रामीणों में इस दोहरे रवैये को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह बिना रोक-टोक अवैध निर्माण होता रहा तो न सिर्फ सैकड़ों कनाल कृषि भूमि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि भविष्य में हाईवे की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और सुनियोजित विकास पर भी गंभीर खतरा मंडराएगा। सोनमर्ग जैसा इलाका पहले ही अनियंत्रित निर्माण का दबाव झेल रहा है।
आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन गांदरबल और हाईवे अथॉरिटी से मांग की है कि बरोसा से सोनमर्ग तक पूरे हाईवे कॉरिडोर का ड्रोन सर्वे और फिजिकल निरीक्षण किया जाए। हर निर्माण की परमिशन की जांच हो और जो भी रिबन डेवलपमेंट एक्ट और 100 मीटर के नियम का उल्लंघन कर रहा है, उस पर बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई हो।
नाम न छापने की शर्त पर एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि अगर आज इन अवैध इमारतों पर बुलडोजर नहीं चला तो कल हर कोई नियम तोड़ेगा। प्रशासन को यह साबित करना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। अब लोगों की नजरें डिप्टी कमिश्नर गांदरबल की कार्रवाई पर टिकी हैं।