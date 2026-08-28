श्रीनगर-लेह बाइपास पर धड़ल्ले से बन रहे कॉम्प्लेक्स! 100 मीटर नियम बेअसर, लोगों का सवाल- कानून सिर्फ गरीबों के लिए?

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर-लेह हाइवे बाइपास पर सरकार द्वारा 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी के बावजूद नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बरोसा से लेकर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक हाइवे किनारे अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवासीय इमारतें और दुकानें धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं।

प्रशासन ने यह प्रतिबंध कृषि भूमि को बचाने, लैंड-यूज नियमों, रिबन डेवलपमेंट एक्ट और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगाया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बायपास बनने के बाद इस पूरे स्ट्रेच में निर्माण माफिया ज्यादा सक्रिय हो गया है।

बरोसा, वायल, मनीगाम, लार, कंगन और सोनमर्ग तक के इलाकों में कृषि भूमि पर तेजी से कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई जगहों पर उपजाऊ खेतों को भरकर कमर्शियल इमारतें खड़ी की जा रही हैं, वो भी सिंध नाला जैसे इको-सेंसेटिव जोन के बिल्कुल करीब।

गरीब पर कार्रवाई, अमीर पर मेहरबानी का आरोप स्थानीय निवासी मंजूर अहमद ने कहा कि जब कोई गरीब आदमी अपने घर के लिए एक छोटा सा टीन शेड भी लगाता है तो तहसीलदार, पटवारी और पुलिस तुरंत आ जाती है। लेकिन सिंध नाले के किनारे बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेआम बन रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है?

ग्रामीणों में इस दोहरे रवैये को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह बिना रोक-टोक अवैध निर्माण होता रहा तो न सिर्फ सैकड़ों कनाल कृषि भूमि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि भविष्य में हाईवे की सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और सुनियोजित विकास पर भी गंभीर खतरा मंडराएगा। सोनमर्ग जैसा इलाका पहले ही अनियंत्रित निर्माण का दबाव झेल रहा है।