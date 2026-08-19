जाम में फंसी थी एम्बुलेंस, मरीज के लिए हर पल था अहम, कश्मीर के दो लड़कों ने किया ऐसा काम; वीडियो हो रहा वायरल

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस के रास्ते से रुकावटें हटाते हुए दिख रहे हैं। यह एम्बुलेंस उड़ी से मरीज को लेकर बारामूला के सरकारी मेडिकल कालेज जा रही थी। ट्रैफ़िक जाम की वजह से एम्बुलेंस को सड़क की दूसरी तरफ जाना पड़ा, जहां से सेना का काफ़िला आ रहा था, क्योंकि जिस लेन से उसे गुजरना था, वह जाम में फंसी हुई थी।

जब एम्बुलेंस भीड़-भाड़ वाले रास्ते से निकलने में मुश्किल का सामना कर रही थी, तो 20-22 साल के दो युवक मदद के लिए आगे आए। ये युवक एम्बुलेंस के आगे-आगे दौड़ने लगे, रास्ते से रुकावटें हटाने लगे और यह पक्का करने लगे कि गाड़ी बिना किसी देरी के निकल सके।

उन्हें सेना के काफ़िले के ड्राइवरों को इमरजेंसी गाड़ी के लिए रास्ता बनाने का इशारा करते हुए भी देखा गया। काफ़िले के लोगों को जब यह एहसास हुआ कि एम्बुलेंस में मरीज है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचना है, तो उन्होंने भी सहयोग किया और उसे आगे बढ़ने दिया।

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ यह वीडियो एम्बुलेंस में साथ जा रहे एक अटेंडेंट ने रिकार्ड किया था। अटेंडेंट को उन दोनों युवकों की तारीफ़ करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने बिना कहे मदद की और ऐसे समय में ज़िम्मेदारी उठाई जब मरीज के लिए हर मिनट कीमती था। इस काम की सोशल मीडिया पर काफ़ी तारीफ़ हो रही है और कई यूज़र्स इन युवकों के काम को नागरिक ज़िम्मेदारी और दयालुता का उदाहरण बता रहे हैं।

एम्बुलेंस को रास्ता देना बना मिसाल वीडियो में अटेंडेंट कहते हैं, 'यह देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है कि दो युवक अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर युवा अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, तो समाज निश्चित रूप से एक बेहतर जगह बन जाएगा।' इस घटना ने लोगों को व्यस्त सड़कों पर एम्बुलेंस और दूसरी इमरजेंसी गाड़ियों को प्राथमिकता देने के महत्व पर ज़ोर देने के लिए प्रेरित किया है, खासकर तब जब वे ऐसे मरीज़ों को ले जा रही हो।