जाम में फंसकर सिर्फ समय नहीं गंवा रहे कश्मीरी, श्रीनगर में रोज 7 करोड़ का नुकसान! कश्मीर यूनिवर्सिटी का बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक आम समस्या है और शहर श्रीनगर के साथ साथ घाटी के अन्य कस्बों में भी लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि आम लोग सड़कों पर रहने वाले इस ट्रैफिक जाम में गंवाने वाले अपने कीमती समय को ही रोते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सड़कों पर लगने वाले इस ट्रैफिक जाम में कीमती वक्त के साथ-साथ करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो जाता है।



कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने ट्रैफिक जाम की इस समस्या पर अध्ययन किया। अधय्यन में चौंकाने वाली बात सामने आई। शौधकर्ताओं के अधय्यन के अनुसार, श्रीनगर की सिर्फ़ छह मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह से अर्थव्यवस्था को हर दिन लगभग 6.99 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

स्टडी में चेतावनी दी गई है कि अगर शहर के पूरे सड़क नेटवर्क को ध्यान में रखा जाए, तो असल आर्थिक बोझ इससे कहीं ज़्यादा होगा। स्प्रिंगर नेचर जर्नल 'डिस्कवर सिटीज़' में छपी स्टडी का अनुमान है कि चुनिंदा रास्तों पर जाम की वजह से रोज़ाना 69.87 मिलियन रुपये (यानी लगभग 6.99 करोड़ रुपये) का सीधा नुकसान होता है। इसमें यात्रियों के बर्बाद हुए समय, गाड़ी चलाने के खर्च और गाड़ी की टूट-फूट की लागत को भी शामिल किया गया है।

रिसर्चर्स का कहना है कि यह आंकड़ा सिर्फ़ उन छह चुनिंदा सड़कों का है जो श्रीनगर को कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों से जोड़ती हैं, इसलिए यह पूरे शहर में जाम से होने वाले कुल नुकसान को नहीं दिखाता है।

श्रीनगर में ट्रैफिक जाम का अध्ययन 'कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर में ट्रैफिक जाम से होने वाले आर्थिक नुकसान का माइक्रो-लेवल अध्ययन फ़र्ज़ाना अहद, हुमा रशीद, शमीम अहमद शाह, मोहम्मद शफ़ी भट और पीर जीलानी ने लिखा है। ये सभी श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कूल आफ़ अर्थ एंड एनवायर्नमेंटल साइंसेज के भूगोल और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हैं। यह पेपर 2025 की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था।

अध्ययन में इस नतीजे को बड़ा आर्थिक बोझ बताते हैं और कहते हैं कि उनकी कैलकुलेशन में सिर्फ़ छह सड़क के हिस्से शामिल हैं। पेपर में कहा गया है, जब हम श्रीनगर शहर के पूरे सड़क नेटवर्क पर विचार करते हैं, तो कुल आर्थिक और समय की लागत काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। यह स्टडी ट्रैफिक की स्थिति के आन-साइट सर्वे पर आधारित है, जिसमें रिसर्चर ने नियमित रूप से सड़क का इस्तेमाल करने वालों से प्रश्नावली के जवाब लिए और ट्रैफिक-वाल्यूम की गिनती की। उन्होंने पूरे दिन यात्रा के समय, देरी के समय और गाड़ियों की स्पीड पर भी नज़र रखी।

डलगेट-हजरतबल मार्ग पर जाम का सबसे ज्यादा असर श्रीनगर को दूसरे ज़िलों से जोड़ने वाली छह सड़कों पर ट्रैफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए वीडियो कैमरे लगाए गए थे। जांच किए गए छह मार्ग थे, नौगाम-लाल चौक (नाटीपोरा होते हुए), पंथाचौक-लाल चौक (सोनवार होते हुए), भागत-लाल चौक, परिमपोरा-लाल चौक (कमरवारी होते हुए), टेंगपोरा-लाल चौक (मूमिनाबाद होते हुए) और हजरतबल-लाल चौक (डलगेट होते हुए)।इनमें से, डलगेट होते हुए हजरतबल-लाल चौक मार्ग पर प्रतिदिन सबसे अधिक 2.34 करोड़ रुपये का ट्रैफिक जाम खर्च दर्ज किया गया।

इसके बाद पंथाचौक-लाल चौक (सोनवार होते हुए) पर 1.52 करोड़ रुपये और परिमपोरा-लाल चौक (कमरवारी होते हुए) पर 1.04 करोड़ रुपये का खर्च आया। भगत-लाल चौक पर प्रतिदिन 77.66 लाख रुपये, तेंगपोरा-लाल चौक पर 79.75 लाख रुपये और नौगाम-लाल चौक पर 52.5 लाख रुपये का ट्रैफिक जाम खर्च दर्ज किया गया।

शोधकर्ताओं ने समय की अवसर लागत, वाहन संचालन लागत और टूट-फूट के लिए भत्ते को मिलाकर ट्रैफिक जाम लागत की गणना की। उनके मॉडल ने परिवहन के साधन के आधार पर एक घंटे के मूल्य का अनुमान अलग-अलग दरों पर लगाया: कार उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग 118.32 रुपये, दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए 98.83 रुपये, सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए 55.61 रुपये और तिपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए 4.19 रुपये।

शोध पत्र के अनुसार, हालांकि सार्वजनिक परिवहन वाहनों का केवल 6.67 प्रतिशत हिस्सा था, लेकिन इसने लगभग 54.4 प्रतिशत यात्रियों को ढोया। यातायात संरचना में कारों की हिस्सेदारी 52.17 प्रतिशत और दोपहिया वाहनों की 35.67 प्रतिशत थी, जबकि तिपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए 4.19 रुपये थी।

ये आंकड़ा देखिए... डलगेट होते हुए हजरतबल-लाल चौक मार्ग पर प्रतिदिन सबसे अधिक 2.34 करोड़ रुपये का ट्रैफिक जाम खर्च

पंथाचौक-लाल चौक (सोनवार होते हुए) पर 1.52 करोड़ रुपये खर्च

परिमपोरा-लाल चौक (कमरवारी होते हुए) पर 1.04 करोड़ रुपये खर्च

भगत-लाल चौक पर प्रतिदिन 77.66 लाख रुपये खर्च

टेंगपोरा-लाल चौक पर 79.75 लाख रुपये खर्च

नौगाम-लाल चौक पर 52.5 लाख रुपये का ट्रैफिक जाम खर्च दर्ज

बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैफ़िक जाम की समस्या कम अध्ययन का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और उसके सही मैनेजमेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी है। उनका तर्क है कि बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैफ़िक जाम की समस्या अपने-आप कम हो सकती है। पेपर में दिए गए रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस कश्मीर के आंकड़ों के मुताबिक, रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या 2004 में लगभग 1.54 लाख से बढ़कर 2021 में 7.22 लाख हो गई, यानी 17 सालों में इसमें लगभग पांच गुना बढ़ोतरी हुई।

ट्रैफिक जाम की समस्या क्यों हुई स्टडी में खराब सड़क की हालत, सड़क की चौड़ाई और किनारे की चौड़ाई में एकरूपता न होना, सड़क पर अतिक्रमण, पैदल चलने वालों की आवाजाही, लेन के नियमों का पालन न करना, बस-स्टाप की गलत जगहें और सड़क पर बेतरतीब पार्किंग जैसी वजहों की पहचान की गई है, जिनसे ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है।