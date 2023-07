दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले का रहने वाला बासित बीते तीन वर्षों से सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कुलगाम पुलवामा शोपियां और श्रीनगर में अल्पसंख्यकों कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीर में काम करने आने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों की टारगेट किलिंग की अधिकांश वारदातों का बासित ही सूत्रधार है। पुलिस अधिकारियों ने हैदरपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान की पुष्टि की है।

Srinagar: 12 लाख के इनामी TRF कमांडर बासित को सुरक्षाबलों ने श्रीनगर में घेरा, तलाशी अभियान जारी

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के कमांडर बासित डार और उसके एक अन्य साथी को सुरक्षाबलों ने बुधवार रात को घेर लिया। बासित डार कश्मीर में सक्रिय मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौजूदा सूची में पहले नंबर पर है। उस पर 12 लाख का इनाम है। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहा जाता है। पुलिस ने बासित डार के छिपे होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि उसे इलाके में देखा गया है और इसी के बाद घेराबंदी हुई है। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले का रहने वाला बासित बीते तीन वर्षों से सुरक्षाबलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर में अल्पसंख्यकों, कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीर में काम करने आने वाले दूसरे राज्यों के श्रमिकों की टारगेट किलिंग की अधिकांश वारदातों का बासित ही सूत्रधार है। पुलिस अधिकारियों ने हैदरपोरा में घेराबंदी और तलाशी अभियान की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि खबर मिली थी कि आतंकियों का एक दल शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घुसा है। यह दल हैदरपोरा में किसी जगह छिपा है। इसके बाद आतंकियों को पकड़ने या मार गिराने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली जा रही है। सूत्रों ने बताया कि हैदरपोरा की शाह अनवर कालोनी में बासित डार को शाम देखा गया था। इसके बाद ही पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सभी रास्तों की नाकेबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों का ठिकाना होने के संदेह में विभिन्न मकानों की तलाशी भी ली गई है। कई लोगों के पहचानपत्र देखे गए। एक दर्जन से ज्यादा युवकों से पूछताछ की भी गई, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। रात नौ बजे शुरू हुआ तलाशी अभियान देर रात तक जारी था, लेकिन आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला था।

