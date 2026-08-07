श्रीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 48 घंटे में किया 17.5 लाख की चोरी का पर्दाफाश, पड़ोसी ही निकला चोर

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में संपत्ति से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी और सराहनीय सफलता हासिल की है। पुलिस ने लाखों रुपये के चोरी के एक बड़े मामले को न सिर्फ सुलझा लिया है, बल्कि चोरी किया गया लगभग पूरा सामान भी बरामद कर लिया है। इस मामले में चोरी की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 17.5 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस की इस तत्परता और पेशेवर जांच से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि श्रीनगर पुलिस नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह पूरा मामला थाना रैनावारी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, चंगा मोहल्ला, मीर बेहरि, डाल, रैनावारी के निवासी मोहम्मद अमीन चंगा, पुत्र मोहम्मद यूसुफ चंगा ने अपने घर में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन रैनावारी में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में घर से सोने के जेवरात और नकदी चोरी होने की बात कही गई थी, जिससे परिवार गहरे सदमे में था। पड़ोसी ही निकला आरोपी, दो नाबालिग भी शामिल मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर पुलिस ने तुरंत एक विशेष जांच टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और इलाके में पूछताछ शुरू की।

गहन जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। जांच में एक आरोपी की पहचान मोहम्मद हुसैन लाटू पुत्र मोहम्मद अफजल लाटू निवासी आखून मोहल्ला, मीर बेहरि, डाल, रैनावारी के रूप में हुई। हैरानी की बात यह है कि आरोपी भी उसी इलाके का रहने वाला है।

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और खुलासा किया कि उसने इस चोरी को दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि उसके दोनों साथी नाबालिग हैं। पुलिस ने नियमानुसार दोनों नाबालिगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबरें और भी







चोरी के पैसे से खरीदे iPhone और मोटरसाइकिल यह मामला सिर्फ चोरी तक ही सीमित नहीं रहा। जांच में जो बात सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। आरोपी ने चोरी के पैसों से मौज-मस्ती करने की योजना बनाई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने चोरी की गई नकदी में से एक हिस्से से तीन महंगे iPhones और एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। इन सभी चीजों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर इन सभी सामानों को भी बरामद कर लिया है। बरामद की गई संपत्ति में लगभग 12 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण, 2.2 लाख रुपये नकद, दो सोने की चूड़ियां, आठ सोने की अंगूठियां, एक सोने का हार, एक सोने का पेंडेंट सेट, दो बड़े झुमकों के सेट, एक छोटे झुमकों का सेट, एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक कलाई घड़ी (रिस्टवॉच), तीन iPhones, एक मोटरसाइकिल शामिल है।

इन सभी की कुल कीमत लगभग 17.5 लाख रुपये है। पुलिस ने बरामद माल को कानूनी प्रक्रिया के बाद असली मालिक को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे की जांच जारी, और भी हो सकते हैं खुलासे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बरामदगी हो सकती है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी पहले भी इस तरह की किसी वारदात में शामिल रहा है।