जम्मू-कश्मीर में बिजली कटौती का नया फॉर्मूला, 40% से ज्यादा लॉस वाले फीडर पर 6 घंटे कट; जानें पूरा नियम

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) उन इलाकों में रोज़ाना 6 घंटे की ज़बरदस्ती पावर कटौती लागू कर रहा है, जहां कुल टेक्निकल और कमर्शियल (एटीएंडसी) लास 40 प्रतिशत से ज़्यादा है। इसके अलावा, जिन इलाकों में एटीएंडसी लास 15-40 प्रतिशत है, वहां तीन घंटे की पावर कटौती होगी। हालाँकि, सरकार ने कहा कि जिन फीडरों का लास 15 प्रतिशत से कम है, वहां कोई कटौती नहीं होगी।

बता देते हैं कि सरकार ने विधानसभा में कहा, 'जेकेपीडीडी अभी फीडरों के लास लेवल के आधार पर लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम लागू कर रहा है। 15 प्रतिशत से कम लास वाले फीडर पर कोई कर्टेलमेंट नहीं होगा, 15-40 प्रतिशत लास वाले फीडरों पर 3 घंटे और 40 प्रतिशत से ज़्यादा लास वाले फीडरों पर 6 घंटे का कर्टेलमेंट होगा।

सरकार ने कहा, 'जिन इलाकों और फीडरों में बार-बार रुकावट, कम वोल्टेज या बिजली सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, उनकी पहचान की जा रही है और फीडर के परफार्मेंस, लोडिंग की स्थिति, कंज्यूमर की शिकायतों और फील्ड रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फील्ड आफिसर उन पर नज़र रख रहे हैं।

पीक डिमांड में दूरदराज और पहाड़ी इलाकों पर खास नजर उन्होंने यह भी बताया कि गर्मियों और सर्दियों की पीक डिमांड के दौरान और दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में, जहां मुश्किल इलाके और मौसम की स्थिति सप्लाई की विश्वसनीयता पर असर डाल सकती है, स्थिति का खास तौर पर आंकलन किया जाता है।

इन दिक्कतों को दूर करने के लिए, पीडीडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत और अपग्रेड करने के लिए आरडीडीएस का काम कर रहा है, जिसमें पुराने और घिसे-पिटे कंडक्टरों को एबी केबल से बदलना, छोटे कंडक्टरों को बढ़ाना, और ओवरलोड और पुराने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़ॉर्मरों को बदलना और बढ़ाना शामिल है।