Srinagar News उमर अब्‍दुल्‍ला ने पुलिस पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वीरवार को अपने निवास से पार्टी मुख्यालय तक पैदल ही चलकर पहुंचे। नेशनल कान्फ्रेंस ने आज अपने पार्टी मुख्यालय में 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। उमर अब्दुल्ला जब इस समारोह के लिए पहुंचे पर अनुमति नहीं दी गई।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वीरवार को अपने निवास से पार्टी मुख्यालय तक पैदल ही चलकर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर उन्हें सुरक्षा दस्ता उपलब्ध न कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ उन्हें ही नहीं उनकी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को भी इसी तरह से पार्टी कार्यालय में पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में पाक कुरान की कथित बेअदबी को लेकर दंगे हुए थे। वर्ष 2020 में राजकीय अवकाश कर दिया गया था बंद इन दंगों को तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह भी कहा जाता है और 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में 22 लोग मारे गए थे। इसी दिन की याद में जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को यौम ए शौहदा के रूप में मनाया जाता रहा है और इस दिन राजकीय अवकाश होता था। वर्ष 2020 में यह राजकीय अवकाश बंद कर दिया गया और इस दिन होने वाले सरकारी समारोह भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा एस्कार्ट भी नहीं कराया गया उपलब्‍ध नेशनल कान्फ्रेंस ने आज अपने पार्टी मुख्यालय में 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया था। उमर अब्दुल्ला जब इस समारोह के लिए घर से निकलने लगे तो उन्हें कथित तौर पर पर अनुमति नहीं दी गई। उन्हें सुरक्षा एस्कार्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद उमर अब्दुल्ला पैदल ही अपने घर से निकले और पार्टी मुख्यालय तक पहुंचे। अन्‍य नेताओं को भी पार्टी मुख्‍यालय में आयोजित समारोह में शामिल होने से रोका उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर और अली मोहम्मद डार समेत कई अन्य नेताओं को इसी तरह से पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होने से रोका गया है। उमर अब्दुल्ला को जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। वह दो बार आतंकी हमलो में बाल बाल बचे हैं। उनके घर और पार्टी मुख्यालय के कार्यालय के भीतर लगभग दो किलोमीटर की दूरी है और यह पूरा क्षेत्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाला है।

