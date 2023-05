Srinagar: जम्मू-कश्मीर में जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले डल झील समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा

श्रीनगर, जागरण संवाददाता । जम्मू-कश्मीर(Jammu Kashmir) में जी-20 शिखर सम्मेलन (G 20 Summit) से पहले डल झील के आस-पास के इलाकों में भी सुरक्षा तैनात (Tight Security Near Dal Lake) की गई है। जी-20 शिखर सम्मेलन के चलते केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना समेत कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन 22 मई से 24 मई तक चलने वाला है।

#WATCH | Srinagar, J&K: Security deployment in the adjacent areas of Dal Lake, ahead of G20 summit pic.twitter.com/K2UwWBwmRf