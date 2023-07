श्रीनगर, ऑनलाइन डेस्‍क: जम्‍मू-श्रीनगर राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर चंद्रकोटे के पास सुबह-सुबह भूस्‍खलन हुआ। एनएचआई द्वारा राजमार्ग को साफ करने का काम जारी है। उपायुक्‍त रामबन ने इसकी जानकारी दी। हाईवे पर ट्रैफिक कब शुरू होगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सा से जोड़ता है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

J&K | Lanslide occurs on Jammu-Srinagar National Highway early morning near Chanderkote. The work of clearing the highway is underway by NHAI: Deputy Commissioner Ramban pic.twitter.com/Azpn3uvksf