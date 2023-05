G-20 प्रतिनिधियों ने किया श्रीनगर का दौरा, भारतीय योग के साथ-साथ गोल्फ का भी लिया आनंद

श्रीनगर, पीटीआई : जम्मू-कश्मीर में हो रही तीन दिवसीय जी 20 बैठक में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इन देशों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को न केवल जी 20 बैठक में भाग लिया बल्कि श्रीनगर के गोल्फ का लुत्फ उठाया। उन्होंने डल झील के किनारे स्थित मुगल गार्डन का दौरा भी किया।

#WATCH | J&K: G20 delegates visit Srinagar's Nishat Garden, on the banks of Dal Lake.

The 3-day third G20 Tourism Working Group meeting, being held in Srinagar, will conclude today

(Source: DIPR) pic.twitter.com/vARTQnxoV0