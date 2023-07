Srinagar News कश्‍मीर में ग्‍लेशियर में फंसे दो पर्वतारोहियों को वायुसेना ने बचाया। दोनों को सोनमर्ग के पास सैन्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पर्यटक स्थानीय ही हैं। पर्वतारोही फैसल और जिशान मुश्ताक रविवार को थाजवास ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों रास्ता भटक गए और उनका अपने अन्य साथियों से संपर्क भी टूट गया।

कश्‍मीर में ग्‍लेशियर में फंसे दो पर्वतारोही वायुसेना ने बचाए, उपचार के लिए कराया गया भर्ती (फाइल फोटो)

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: कश्मीर के गांदरबल जिले में थाजवास ग्लेशियर में फंसे दो पर्वतारोहियों को भारतीय वायुसेना की मदद से बचा लिया गया। दोनों को सोनमर्ग के पास सैन्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पर्यटक स्थानीय ही हैं। पर्वतारोही फैसल और जिशान मुश्ताक रविवार को थाजवास ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। रास्‍ता भटक गए थे दोनों दोनों रास्ता भटक गए और उनका अपने अन्य साथियों से संपर्क भी टूट गया। दो पर्वतारोहियों के लापता होने का पता चलते ही गांदरबल जिला प्रशासन ने सेना के साथ संपर्क किया। कुछ ही देर में वायुसेना का एक हेलीकाप्टर बचावकर्मियों संग उस क्षेत्र में उड़ान भरने लगा, जहां दोनों पर्वतारोहियों के अंतिम निशान मिले थे। बचावकर्मियों ने ग्‍लेशियर से उठाया और पहुंचाया सोनमर्ग कुछ ही देर में बचावकर्मियों ने दोनों पर्वतरोहियों का पता लगा लिया। दोनों पहाड़ी से गिरने के कारण जख्मी हो चुके थे और ठंड में काफी देर तक रहने के कारण हाइपोथर्मिया का भी शिकार हो चुके थे। दोनों को उसी वायुसेना के बचावकर्मियों ने तुरंत ग्लेशियर से उठाया और सोनमर्ग पहुंचाया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

