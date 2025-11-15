श्रीनगर के नौगाम थाने के अंदर हुआ जोरदार ब्लास्ट, दिल्ली धमाके और जैश-ए-मोहम्मद से ऐसे जुड़े तार, 8 लोग घायल

जागरण न्यूज नेटवर्क, श्रीनगर । श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात बड़े धमाके की सूचना है। इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार धमाके के समय एफएसएल के कुछ अधिकारी फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी माड्यूल के राजफाश के दौरान बरामद किए गए विस्फोटक की जांच कर रहे थे।

सैंपल लेने के दौरान यह धमाका हुआ है जिसमें आठ पुलिस कर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है।जम्मू-कश्मीर पुलिस फरीदाबाद में डा.मुज्जमिल के ठिकाने से मिले 360 किलो विस्फोटक को सीज किया था। अभी यह साफ नहीं है कि थाने में पूरे 360 किलो विस्फोटक को नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था या नहीं।

क्या है पूरा मामला? यहां बता दें कि इसी नौगाम क्षेत्र में ही जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए थे। उसके बाद सफेदपोश आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ और दर्जनों डाक्टरों और उनके नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हो पाई।