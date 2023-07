Shrinagar Bank Scam: बैंक कर्मियों ने किया लोखों रुपयों का गबन, अदालत में पेश किया गया आरोपपत्र

जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बारामुला सेंट्रल कापोरेटिव बैंक में वित्तीय घोटाले व जनता की जमा पूंजी के दुरूपयोग के आरोपित दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को अदालत में आरोपपत्र जारी किया। पुलिस ने बताया कि मामला 2016 में दर्ज किया गया था। बारामुला सेंट्रल कापोरेटिव बैंक की हाजिन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अब्दुल रज्जाक और तत्कालीन क्लर्क गुलाम अहमद शाह हैं।

बैंक कर्मियों ने किया लोखों रूपयों का गबन।

श्रीनगर,राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बारामुला सेंट्रल कापोरेटिव बैंक में वित्तीय घोटाले व जनता की जमा पूंजी के दुरूपयोग के आरोपित दो बैंक अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को अदालत में आरोपपत्र जारी किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। आरोपपत्र बांडीपोर के चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया गया है। आरोपितों में बारामुला सेंट्रल कापोरेटिव बैंक की हाजिन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अब्दुल रज्जाक और तत्कालीन क्लर्क गुलाम अहमद शाह हैं। इन दोनों के खिलाफ आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 409, 120 बी और 201 के मामले दर्ज कि गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इनके खिलाफ कापोरेटिव सोसाईटी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन रजिस्ट्रार की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरु की गई थी। रजिस्ट्रार ने अपनी शिकायत में बताया था कि बारामुला सेंट्रल कापोरेटिव बैंक लिमिटेड के कुछ अधिकारी और कर्मी बैंक में जमा जनता की जमा पूंजी में घोटाला कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरु की गई और जांच में पता चला कि अब्दुल रज्जाक वानी ने क्लर्क गुलाम अहमद शाह के साथ मिलकर बैंक के विभिन्न ग्राहकों के खातों व दस्तोजों में गड़बड़ी कर लाखों रूपये का घोटाल किया है। इस संदर्भ में सभी सुबूत जमा किए गए है और उसके आधार पर आरोपपत्र तैयार कर अदालत में पेश किया गया है।

